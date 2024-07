Tori Spelling spune că este „super recunoscătoare” pentru „ultima conversație” cu Shannen Doherty

Tori Spelling este „recunoscătoare” că a reușit să aibă o ultimă conversație cu Shannen Doherty înainte de moartea ei.

În cel mai recent episod al podcastului său „90210MG” cu fosta sa colegă din „Beverly Hills, 90210”, Jennie Garth, intitulat „Remembering Shannen Doherty”, Spelling a descris conversația cu Doherty ca o „a doua șansă”, scrie goodmorningamerica.com.

„Am avut parte de o mulțime de morți în viața mea”, a spus ea. „Și nu cred în regrete, dar am o mulțime de regrete că nu am avut acel timp pentru a avea o a doua șansă de a trece peste lucrurile din trecut și de a privi la toate lucrurile bune și de a vorbi cu adevărat și de a avea acea ultimă conversație.”

„Și simt că ea și cu mine am avut asta și sunt foarte recunoscătoare pentru asta”, a adăugat ea.

Spelling, care nu a împărtășit prea multe despre ceea ce ea și Doherty au vorbit în ultima lor conversație împreună, a spus că „nu se simțea pregătită” emoțional să vorbească despre moartea prietenei sale, dar a vrut să facă episodul pentru fani.

„Nu era doar prietena lor din copilărie pe care au crescut-o urmărind-o, ci era cineva atât de puternică, atât de luptătoare și care trecea prin atât de multe încât, la un anumit nivel, se puteau raporta la ea”, a spus Spelling despre fanii lui Doherty. „Ea a fost acea persoană pentru ei, acel mentor la care să se uite, să meargă mai departe.”

„Simt că am primit atât de multă putere doar din faptul că am cunoscut-o ca o tânără fată, crescând alături de ea”, a spus Garth despre Doherty. „Și am învățat multe, despre cum să mă apăr, cum să lupt pentru lucrurile în care cred.”

În plus față de conversația ei cu Doherty, Spelling și-a amintit momente care s-au întâmplat pe platou cu Doherty atunci când camerele nu erau pe ei.

„Pot vedea chiar acum prima scenă Jenn și Shannen și am avut împreună la petrecerea lui Mary Ann Moore”, a spus Spelling. „A fost o scenă de noapte la acea casă”.

„Asta este cea care îmi iese în evidență”, a adăugat ea. „Poate că nu a fost prima noastră scenă, dar a fost prima dată când îmi amintesc că noi trei ne-am unit cu adevărat și m-am gândit că vom fi cu toții prieteni. Ca și cum ar fi fost mai mult decât doar să fiu în fața camerei. Speram să mă integrez cu voi și amândoi m-ați acceptat atât de bine.”

„Îmi amintesc că în noaptea aceea noi doar râdeam”, a continuat Spelling. „Am filmat toată noaptea până a răsărit soarele, ceea ce era mult pentru adolescenți.A fost emoționant”, a adăugat Garth.

Doherty a murit pe 13 iulie, la vârsta de 53 de ani, după o luptă de ani de zile cu cancerul. De la aflarea veștii morții sale, multe persoane de la Hollywood au plâns-o pe actriță și au împărtășit omagii emoționante despre ea.