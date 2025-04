Un cunoscut actor american critică politica lui Donald Trump: „Mai întâi a fost coronavirusul, acum este asta”

Un îndrăgit actor american l-a criticat dur pe Donald Trump, afirmând că noua administraţie este „un dezastru total” pentru arte, după ce acesta a preluat conducerea Kennedy Center din Washington DC, principalul centru cultural al SUA.

Prezent la Gala Premiilor Olivier, unde a fost recompensat cu Premiul pentru cel mai bun actor, John Lithgow a apreciat ca nefastă preluarea preluarea controlului asupra Kennedy Center din Washington DC, principalul centru cultural al SUA, de către administrația Trump.

„Administrația noastră a făcut lucruri șocante și distructive, dar ce mă întristează cel mai mult este ce s-a întâmplat cu Kennedy Center”, a declarat el, citat de The Guardian.

După ce Donald Trump, în calitate de președinte al SUA, a preluat conducerea Centrului cultural Kennedy, un simbol al sprijinului guvernamental pentru artă, a numit noi membri în consiliul de administrație, inclusiv pe Ric Grenell, un cunoscut susţinător al său. Aceasta a înlocuit-o pe Deborah Rutter, care își anunțase demisia după 11 ani în această funcție, înainte ca aceasta să-şi fi dus la sfârşit ultimul mandat.

„Deborah Rutter a fost concediată din funcţia de preşedinte, chiar dacă demisionase deja şi mai avea câteva luni la dispoziţie. Este o foarte bună prietenă. Am co-prezidat o comisie privind artele, lansată de Academia Americană de Arte şi Ştiinţe în 2018, şi am petrecut trei ani crezând că artele din America erau în criză. Ei bine, arta este într-adevăr în criză acum. Mai întâi a fost coronavirusul, acum este asta”, a declarat îndrăgitul actor, cunoscut publicului român mai ales pentru rolul său din serialul de televiziune „A treia planetă de la Soare”.

John Lithgow a fost premiat pentru rolul său din piesa „Giant”, în care l-a interpretat pe Roald Dahl şi a cărei premiere a avut loc la Royal Court.

Actorul, care se consideră „un englez hibrid”, după ce a jucat în numeroase producții clasice, a studiat la Lamda în Londra și a crescut într-un mediu artistic influențat puternic de Shakespeare, grație tatălui său, un regizor de teatru în Ohio, a atins un alt subiect sensibil. Este vorba despre relațiile tensionate de la învestirea lui Donald Trump dintre SUA și Marea Britanie, dar a afirmat că „relația specială” dintre cele două națiuni este încă „intactă”.

„Tatăl meu a fost un producător de festivaluri Shakespeare în Ohio. A fost director artistic al unui teatru regional. Am jucat în 20 de piese Shakespeare până la vârsta de 20 de ani... Am venit şi am mers la Lamda, şcoala de teatru din Londra, după anii de facultate. Când m-am întors, toată lumea credea că sunt englez... Sora mea mi-a spus: «Nu voi mai vorbi cu tine până nu încetezi să vorbeşti cu accentul ăla englezesc pretenţios!»”, a povestit îndrăgitul actor.

În ceea ce priveşte politica actuală pentru artele din SUA, John Lithgow o condideră ca fiind „un dezastru total, cu adevărat descurajant”.

„Ne dă tuturor ceva pentru care să luptăm şi cred că artele sunt animate de asta. Chiar acum, toată lumea este în stare de şoc”, a spus actorul, amintind că, totuşi, „vremurile grele creează artă bună”.