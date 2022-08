Teo Trandafir: „Publicul începe să se scindeze între online și TV. Mă bucur că la TV a rămas public de bună calitate“

După o pauză de trei luni, vedeta revine la Kanal D cu un show matinal, de weekend. Cu alt format și alte subiecte, Teo se adresează unui public selectiv, care preferă televiziunea în locul online-ului.

După mulți ani în care a făcut emisiuni live, cinci zile pe săptămână, Teo Trandafir (54 de ani) trece la un show înregistrat, care va fi difuzat sâmbăta și duminica, de la 10.00. Prezentatoarea, care se reinventează o dată în plus în cei 30 de ani de televiziune, vorbește într-un interviu exclusiv pentru „Adevărul“ despre noul „Teo Show“, despre televiziunea clasică și cum va reuși aceasta să țină pasul cu internetul și platformele de streaming.

Adevărul: „Teo Show“ revine, dar cu multe schimbări. Ce va fi nou?

Teo Trandafir: În primul rând, dinamica va fi cu totul alta. Vom aborda subiecte mult mai diverse, mult mai puțin previzibile. Sunt lucruri care și pe noi, membrii echipei, ne-au uimit, impresionat și pe care ținem neapărat să le împărtășim cu publicul nostru. Vor fi interviuri cu specialiști din anumite domenii, vom discuta subiecte de interes general, subiecte care preocupă pe oricine. Va exista și o componentă de entertainment, mai ales că emisiunile sunt sâmbătă și duminică, atunci când lumea este într-o stare de relaxare și are nevoie de așa ceva.

De la un regim de direct, cinci zile pe săptămână, treci la un show de weekend, înregistrat. Care sunt avantajele și dezavantajele?

Emisiunea va fi înregistrată în regim de live, foarte aproape de momentul difuzării. Avantajul este că ai timp să te apleci asupra unui subiect, să-l înțelegi mai bine, să fii mai atent la detalii. Nu e un dezavantaj, dar e un aspect pe care trebuie să îl avem în vedere: fiind foarte multe subiecte, trebuie să le abordezi într-un mod cât mai eficient cu putință.

Va fi un show matinal, iar tu ai o experiență bogată cu acest tip de producții. Cum ai folosit-o, ce ai aplicat acum?

Exact ce spuneam mai devreme, dinamica subiectelor va fi diferită, așa cum se întâmplă, de obicei, în cadrul unei emisiuni care începe de dimineață, dar nu de ora 07.00, așa cum eram eu obișnuită să fac. Este o emisie care începe la 10.00 și ritmul este cu totul altul. Oamenii deja s-au trezit, încep să se pregătească pentru weekend sau pentru săptămâna care urmează, sunt mai dispuși să asculte, să înțeleagă și, mai ales, să se identifice cu subiectele pe care le propun.

→ Imaginea 1/3: Teo Trandafir (2) jpg

Ce va face echipa ta, ce schimbări sunt în ceea ce îi privește?

Echipa deja lucrează, iar în această vară am avut mai multe întâlniri în care ne-am gândit la o abordare diferită a subiectelor, la o altfel de „împachetare“. Desigur, există acea parte importantă de documentare, disecăm subiectele împreună, așa cum făceam și înainte.

Revii după o pauză de aproape trei luni. A fost grea așteptarea?

Într-un fel da, dar în cea mai mare parte a timpului noi am muncit, așa că nu am simțit-o neapărat ca pe o pauză atât de lungă. A existat și o perioada de vacanță, dar ne-am pregătit pentru emisiune. Iar acum abia așteptăm reîntâlnirea cu cei din fața micilor ecrane.

Ce ai făcut în această vară? Unde ai fost în vacanță?

În cele două săptămâni de vacanță am fost la niște prieteni dragi la Sibiu. Am dorit o destinație sigură în care să mă relaxez și a fost totul absolut minunat, mai ales că nu ne-am văzut în ultimii ani. În rest, așa cum spuneam, am muncit pentru noul format „Teo Show“.

Cum se reinventează Teo după aproape 30 de ani de televiziune? E dificil să faci acest lucru?

Bine ar fi să nu fie atât de dificil, pentru că nu am făcut același lucru timp de 30 de ani. În toată această perioada m-am reinventat de câteva ori și acum este doar o dată în plus. De la stil vestimentar, la ritm de lucru, totul se va schimba, dar sunt convinsă că, în ciuda emoțiilor de început, la un moment dat lucrurile se vor așeza la locul lor.

Cum s-a schimbat publicul, în ultimii ani? A devenit mai pretențios, având în vedere „avalanșa“ de conținut și informație: online, rețele sociale, platforme de streaming etc.?

Eu am o teorie proprie pe care o propun, nu o impun: cred că publicul de bună calitate a rămas la televizor. În online, trebuie să recunoaștem, ți se permite cam orice, în acest moment. Până când se vor „inventa“ niște autorități, să le numesc așa, care să trieze informația din online, televizorul rămâne „curat“, pentru că există acolo o instituție care veghează să nu-ți permiți orice. Publicul începe să se scindeze între online și TV. Mă bucur să văd că la TV a rămas public de bună calitate, chiar dacă s-au mai schimbat generațiile.

Sunt toate cele de mai sus o amenințare pentru televiziunea clasică?

Probabil că, la un moment, dat se va trece în online, însă mai sunt niște ani în care putem să reformulăm și televiziunea în așa fel încât să rămână interesantă pentru telespectatori.

Fiica ta a împlinit 18 ani. Cum s-a transformat Maia, cum a evoluat de la copil la adult?

Așa cum evoluează toți copiii, s-a transformat dintr-o fetiță într-o femeie cu tot ce presupune acest lucru: cu idei noi, cu profunzimi ale gândirii, cu pretenții de la ea pe care înainte, evident, nu le avea. Trebuie să recunoaștem că traversăm o perioadă în care și societatea, și școala, și propria persoană își doresc câte ceva de la tânăr. El trebuie să știe să-și gestioneze propriile resurse, astfel încât să nu se risipească.

E cel mai greu lucru pentru un părinte, dar ești pregătită să o lași să „zboare“?

Maia va „zbura“ atunci când va dori, pentru că este un om în toată firea, știe exact ce are de făcut și va pleca unde va vrea și mai ales când va dori.

Declarai la sfârșitul lui 2021 că îți permiți să speri că anul viitor îți va aduce „iubire liniștită și în pace“. S-a întâmplat acest lucru?

Sunt lucruri pe care le-aș interpreta. La vârsta mea, iubirea nu mai este ce era la 20 de ani. Există întotdeauna, desigur, oameni care se apropie de ține într-un anume fel, mai mult sau mai puțin compatibil și, trebuie să recunosc că, din acest punct de vedere, am avut întotdeauna noroc.