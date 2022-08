Grila de toamnă Pro TV: „Televiziunea bună se face cu bani mulți“. Când încep „Vocea României“ și „Sunt celebru, scoate-mă de aici!“

Postul TV mizează în această toamnă pe emisiuni consacrate, dar și pe producții noi sau care revin pe post după o lungă pauză, iar bugetele nu sunt o problemă.

Fie că vorbim despre „Vocea României“, Știri, „Las Fierbinți“, noul serial “Clanul“ sau „Sunt celebru, scoate-mă de aici!“ (show filmat în Republica Dominicană și reluat după o pauză de șapte ani) Pro TV mizează și în acest an pe cei doi „piloni“ care susțin strategia postului: „informație de calitate și divertisment de calitate“, după cum a declarat la evenimentul de lansare a grilei de toamnă Aleksandras Cesnavicius, CEO al televiziunii.

Iar aceste producții cu multe vedete și decoruri impresionante presupun și cheltuieli pe măsură. „Televiziunea bună se face cu bani mulți“, a spus la evenimentul de lansare a grilei de toamnă Florin Alexandrescu, Chief Business Officer al postului.

În fiecare zi a săptămânii, în Prime Time, telespectatorii vor putea urmări cele mai importante producții locale, filme și seriale pline de acțiune și aventură.

Duminică, 4 septembrie, începe reality-show-ul „Sunt celebru, scoate-mă de-aici!“, filmat în jungla din Republica Dominicană. Show-ul va fi difuzat în fiecare duminică, luni și marți.

Dragoș Bucur și noua sa echipă de arhitecți sunt pregătiți să îmbunătățească viața unor familii greu încercate, iar poveștile lor se vor vedea la „Visuri la cheie“, din 7 septembrie.

Miercuri, 7 septembrie, telespectatorii vor trece granițele satului Las Fierbinți. De două ori pe săptămână, miercuri și joi, se vor delecta cu umorulși situațiile absurde din cel de-al 21-lea sezon al acestui serial fenomen.

Cu o distribuție uimitoare, în care noua generație de actori își unește forțele alături de cei experimentați, noul serial „Clanul“ va fi difuzat în fiecare seară de joi. Vineri, 9 septembrie, „Vocea României“ revine cu artiști noi, antrenori noi, un scaun dublu și voci puternice.

În plus, televiziunea a anunțat că a semnat un parteneriat pentru a realiza emisiuni TV respectând standardele de mediu și pentru a promova un comportament sustenabil. „La nivel de grup CME, am aderat recent la albert – asociația care reglementează sustenabilitatea mediului în audiovizual și film, și care are membri importanți din industrie precum Fremantle, ITV și Sky. Sub această umbrelă, două dintre producțiile noastre, «Clanul» și «Vocea României» au primit certificarea albert, fiind astfel primele producții de televiziune din România recunoscute drept «producții neutre din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon»“, a mai declarat Aleksandras Cesnavicius.