Singurul festival de muzică eco-friendly din România. Cu un bilet plantezi un copac

Cea de-a patra edi╚Ťie a Festivalului Codru, un festival unic prin faptul c─â este eco-friendly, ├«ncepe joi, 25 august,├«n p─âdurea Bistra, aflat─â la patru kilometri de Timi┼čoara, la limita dintre comunele Ghiroda ┼či Mo┼čni┼úa Nou─â. ├Än fiecare sear─â, p├ón─â duminic─â, vor avea loc concerte, dar, pe l├óng─â muzic─â, vor fi 4 zile pline de relaxare ┼či experien┼úe culinare ├«ntr-un spa╚Ťiu special.



P─âdurea Bistra este una dintre cele mai s─âlbatice zone din apropierea Timi┼čoarei ┼či se ├«ntinde pe o suprafa┼ú─â de 20 de hectare, fiind declarat─â arie natural─â protejat─â de interes na┼úional. Este o rezerva┼úie forestier─â a┼čezat─â ├«ntre Bega ┼či Timi┼č, la doar c├ó┼úiva kilometri de Timi┼čoara.

Este de o frumuse┼úe deosebit─â, dar mai pu╚Ťin cunoscut─â ╚Öi promovat─â ca P─âdurea Verde. ├Än 2019, ├«n P─âdurea Bistra a avut loc prima edi┼úie a festivalului Codru, care se vrea o punte ├«ntre natur─â, muzic─â ┼či art─â.

ÔÇ×E un spa╚Ťiu inedit, e fix la marginea p─âdurii, zona festivalului este inclusiv ├«n p─âdure. Avem patru scene, amplasate pe patru hectare. P─âdurea e la o arunc─âtur─â de b─â╚Ť de Timi╚Öoara ├«ns─â nu e la fel de popular─â ca P─âdurea Verde. Dar P─âdurea Bistra merit─â mai mult. De asta am decis s─â o punem pe harta timi╚Öorenilor ╚Öi nu numai, s─â o populariz─âm, pentru c─â ne ╚Öi ofer─â un spa╚Ťiu interesant pentru festival. ├Än acela╚Öi timp vine ╚Öi cu provoc─ârile ei, pentru c─â nu avem deloc infrastructur─â ├«n zon─â ├«n zon─â, m─â refer la curent, ap─â, canalizare, am construit totul de la zeroÔÇŁ, a declarat Victor Balaniuc, directorul festivalului Codru.





Un bilet, un copac

Codru este primul festival eco-friendly din Romania: fiecare bilet este un copac plantat, iar, p├ón─â acum, s-au adunat peste 8.000 de puie╚Ťi. ╚śi anul acesta, fiecare participant la festival se al─âtur─â misiunii de re├«mp─âdurire ╚Öi ecologizare a zonei.

ÔÇ×Practic festivalul de muzic─â ╚Öi art─â Codru este o locomotiv─â pentru ini╚Ťiativele eco. Ne ajut─â s─â ridic─âm nivelul de con╚Ötientizare asupra importan╚Ťei protej─ârii mediului. Iar pe l├óng─â festivalul de muzic─â, organiz─âm ╚Öi sesiuni de plantare de copaci de-a lungul anului. Biletele la festival reprezint─â adop╚Ťie, cum le numim noi pentru c─â pentru fiecare bilet cump─ârat, noi garant─âm c─â plant─âm un copac. Fie al─âturi de persoana care a adoptat acel copac, fie ├«l plant─âm noi cu voluntarii. Este unic ├«n Rom├ónia, singurul festival ecologic, din veniturile din bilete sus╚Ťinem ╚Öi organiz─âm cauze ecologiceÔÇŁ, a explicat Victor Balaniuc.

Paharele se reutilizeaz─â

Dup─â fiecare eveniment, de╚Öeurile de plaastic r─âm├ón ├«n cantit─â╚Ťi mari. Ecologi╚Ötii au atras aten╚Ťia asupra faptului c─â, odat─â ajuns ├«n natur─â, materialul poluant poate avea efecte ireversibile asupra ecosistemelor. Codru vine cu o noutate. B─âutura consumat─â ├«n timpul celor patru zile de festival va fi servit─â ├«n pahare reutilizabile.

ÔÇ×Toate paharele din festival vor fi reutilizate. Paharele se ridic─â ├«n momentul ├«n care se cump─âr─â prima b─âutur─â, iar apoi paharul va fi schimbat de fiecare dat─â c├ónd ├«╚Ťi cumperi o nou─â b─âutur─â. Iar la final ├«i ├«ndemn─âm pe to╚Ťi cei care au r─âmas cu un pahar s─â-l returneze, astfel ├«nc├ót s─â intre ├«n acest sistem ╚Öi proces de refolosire. Nu arunc─âm niciun pahar din festivalÔÇŁ, a mai declarat Victor Balaniuc.



C├ónt─ârea╚Ťa Nneka s-a ├«mboln─âvit

├Än ceea ce prive╚Öte line-up-ul festivalului, ├«n fiecare sear─â vom avea un nume important al scenei interna╚Ťionale. Joi vor concerta belgienii de la Hooverphonic, vineri sunt cei de la Kadebostany, iar duminic─â Dub Fx din Australia. De╚Öi era ├«n program, c├ónt─ârea╚Ťa german─â Nneka nu va putea veni la festival din cauza unor probleme de s─ân─âtate.



Desigur, ├«n cele patru zile vom avea parte ╚Öi de multe forma╚Ťii ├«ndr─âgite din Rom├ónia. O zon─â special─â va fi amenajat─â ┼či pentru copii, care se vor putea bucura de activit─â┼úi educative ┼či de aventur─â (vezi video de mai jos).