Rică Răducanu, o legendă a Rapidului. Dependența cu care se luptă fostul mare portar: „Toată lumea mă ceartă“

Meciul din 1970 de la Cupa Mondială din Mexic, Brazilia-România, încheiat cu scorul 3-2, a rămas unul memorabil pentru Rică Răducanu, fostul mare portar al Rapidului și al echipei naționale. Astăzi, Tamango împlinește 77 de ani.

La acea partidă, Brazilia învingea echipa noastră națională la diferență de doar un gol.

Rică Răducanu, unul dintre portarii echipei României, își amintește de acele momente.

„Pe mine m-a băgat Angelo Niculescu la 0-2 în 1970. Ca să mă facă de răs… M-a văzut Pele că am intrat, am bătut palma cu el la 16 metri. Am respins din lateral, el a venit din șpagat și mi-a dat gol. A fost 2-3 cu Brazilia, rezultat mare. Fugea Lucescu după el, om la om, să-i ia tricoul. Pele striga Ricardo! Așa îmi zicea”, a mărturisit Rică Răducanu, la ProSport.

Fostul goalkeeper și-a amintit și de gluma făcută după meci.

„Veneau ziariștii după mine că mi-a dat Pele gol. Le-am zis că l-am lăsat să dea gol să ia titlul mondial. Auzi tupeu la mine”, a mai declarat Rică Răducanu pentru ProSport.

Cine l-a învățat la "păcănele"

Fostul portar de legendă al Rapidului și al naționalei României a povestit recent că nu a pariat niciodată în perioada în care era jucător activ. Însă a fost atins de dependența de jocuri de noroc.

Singurul portar din istorie surprins în ofsaid, „Tamango” a mărturisit că se luptă cu dependența de „păcănele”. Fostul goalkeeper povestește că a început să joace la „aparate” la finalul anilor `90, „sub îndrumarea” fostului primar al Capitalei, Viorel Lis, un împătimit al jocurilor de noroc. În ciuda faptului că pensia sa de aproximativ 1.800 de lei rămâne la soția sa, Rică Răducanu găsește metode pentru a-și întreține dependența.

„La pariurile sportive nu joc, nu-mi place, iar când eram jucător de fotbal, nici nu aveam voie. Am, însă, altă belea. M-a învățat Viorel Lis cu păcănelele, e ca o boală în oase. Eram consilierul lui și, la sfârșitul programului, îmi zicea: `Hai, Rică, să mergem la păcănele!`. Vă spun, este boală grea, toată lumea mă ceartă.

S-a retras din activitate în 1982

Retras din activitate în anul 1982, Răducanu a evoluat de-a lungul carierei pentru formații precum Rapid București, Sportul Studențesc, Steaua București, CSM Reșița, Minaur și Rocar.

Rică Răducanu, pe numele său adevărat Răducanu Necula s-a născut pe 10 mai 1946, în Vlădeni, judeţul Ialomiţa. Este un fost fotbalist român, portar, care a jucat în echipa naţională de fotbal a României la Campionatul Mondial de Fotbal 1970 din Mexic, performanţă pentru care a fost decorat în martie 2008 cu Ordinul „Meritul Sportiv” clasa a III-a.

A jucat şi în filmele Totul pentru fotbal (1978) şi Legiunea Străină (2008), în rolul lui Maricel.

Cele mai mari succese ale carierei sale sportive le-a avut în perioada în care a jucat la clubul bucureştean Rapid (1965-1975), apărând poarta rapidiştilor în 233 de meciuri. În aceeaşi perioadă a fost selecţionat şi la echipa naţională, unde a jucat în 63 de partide oficiale. Ulterior, a mai jucat la cluburile Sportul Studenţesc (1975-1978, 88 de meciuri), Steaua Bucureşti (1978-1979, 22 de meciuri) şi la alte cluburi mai mici, până la retragerea definitivă din fotbal (1982), scrie wikipedia.org.