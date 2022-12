„Mi-a dat Pele gol. Le-am zis că l-am lăsat”. Rică Răducanu, amintiri despre meciul cu Brazilia, din 1970

Meciul din 1970 de la Cupa Mondială din Mexic, Brazilia-România, încheiat cu scorul 3-2, a rămas unul memorabil pentru Rică Răducanu, fostul mare portar al Rapidului și al echipei naționale.

Lumea fotbalului mondial a suferit o pierdere uriașă joi, când legendarul fotbalist brazilian Pele a încetat din viață la vârsta de 82 de ani.



Cei mai înfocați microbiști români revăd în aceste zile meciul din 1970, în care Brazilia învingea echipa noastră națională la diferență de doar un gol.

Rică Răducanu, unul dintre portarii echipei României, își amintește de acele momente.

„Pe mine m-a băgat Angelo Niculescu la 0-2 în 1970. Ca să mă facă de răs… M-a văzut Pele că am intrat, am bătut palma cu el la 16 metri. Am respins din lateral, el a venit din șpagat și mi-a dat gol. A fost 2-3 cu Brazilia, rezultat mare. Fugea Lucescu după el, om la om, să-i ia tricoul. Pele striga Ricardo! Așa îmi zicea”, a mărturisit Rică Răducanu, la ProSport.

Fostul goalkeeper și-a amintit și de gluma făcută după meci.

„Veneau ziariștii după mine că mi-a dat Pele gol. Le-am zis că l-am lăsat să dea gol să ia titlul mondial. Auzi tupeu la mine”, a mai declarat Rică Răducanu pentru ProSport.

Cine a fost legendarul PELE

Pele - pe numele adevărat Edson Arantes do Nascimento - s-a născut în localitatea Tres Coraçőes din statul brazilian Minas Gerais. A început încă de la o vârstă fragedă să câștige primii bani lucrând într-o ceinărie ca servitor. Tatăl său l-a învățat să joace fotbal, însă din cauza condițiilor de trai ale familie, nu a avut un echipament adecvat sau o minge, așa că de cele mai multe ori se juca cu un ciorap umplut cu ziare.

S-a legitimat la un club de fotbal pentru prima dată la vârsta de nouă ani. A fost remarcat de internaţionalul brazilian Waldemar de Brito, care l-a recomandat clubului FC Santos, unde s-a transferat în 1955.

Singurul jucător care a triumfat de trei ori la Cupa Mondială

Primul său succes major a fost în 1958, la Cupa Mondială găzduită de Suedia, când adolescentul de 17 ani a contribuit decisiv la triumful naţionalei braziliene la acel turneu final.

În 1962, la Cupa Mondială din Chile, Pele are o evoluţie scurtă, fiind accidentat încă din primul meci. În 1966, ghinionul îl urmăreşte din nou, căci este accidentat grav.

La ediţia următoare a Cupei Mondiale (Mexic 1970), Pele şi-a demonstrat din nou talentul uriaş, reuşind alături de coechipierii săi să câştige pentru a treia oară titlul mondial.