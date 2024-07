Fenomenul drogurilor ia amploare la evenimentele pentru tineri: „Festivalurile nu reprezintă nimic altceva decât deschiderea către o viață de consumator”

Medicul legist Cristian Paparau a transmis că, deși organizatorii festivalului de muzică hip-hop Beach, Please! susțin că deși organizatorii se laudă cu rezultatele evenimentului, situația este cu totul alta.

„Observam că organizatorii Beach, Please! se lăudau cu faptul că pe durata festivalului nu s-au înregistrat supradoze, ceea ce este minunat. Numai că noi, cei care ne mai pricepem puțin la acest fenomen, știm că festivalurile nu reprezintă nimic altceva decât deschiderea către o viață de consumator”, a transmis medicul legist, în cadrul unui videoclip postat pe pagina sa personală de Facebook.

Această declarație vine după ce, unul dintre organizatorii evenimentului, influencerul Selly, a realizat un videoclip în care vorbește despre „ipocrizia” din media referitoare la evenimentul din Costinești.

Într-un videoclip postat pe Tiktok, Selly a declarat: „Se vorbeste foarte mult ân spațiul public despre festivalul Beach, Please, însă puțini vorbesc pe cifre. Eu astăzi vă invit să vorbim pe cifre pentru că ele nu mint niciodată! Și iată ce spun: am avut 120.000 de participanți în cinci zile de festival, lucru care ne face cel mai mare festival de hip-hop din întreaga lume. La numărul ăsta imens de participanți, am avut 0 supradoze, 0 persoane rănite grav și 0 persoane decedate”.

Cu toate acestea, medicul legist Cristian Paparau blamează organizatorii evenimentului de muzică cu privire la propagarea unei idei și a unei doctrine, la care, tinerii și adolescenții români sunt tot mai expuși.

Argumentul medicului Paparau susține faptul că line-upul de artiși nu a fost bine realizat, iar cântăreții care au urcat pe scenă, propagă un mesaj periculos pentru participanțiii la astfel de evenimente.

„Cât timp tu permiți ca pe scenă să se urce un artist care își aprinde joint-ul sau altul care cântă despre băgatul în venă nu faci nimic altceva decât să încurajezi consumul de droguri, în pofida tuturor campaniilor pe care le-ai făcut atât înainte cât și pe parcursul desfășurării evenimentului”, a mai transmis dr. Cristian Paparau.

Despre toate acestea, Selly a menționat că „suntem o generație mult mai cuminte, mult mai educată și mult mai conștientă despre pericolul drogurilor [...]. Versurile artiștilor de pe scenă pot fi blamate, pot fi contestate, însă ceea ce este incontestabil este că organizarea evenimentului a fost impecabilă: fără cozi la intrare, fără cozi la toalete, fără cozi la baruri”.