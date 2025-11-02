search
Foto Primele fotografii cu Sean „Diddy” Combs din închisoare. Mogulul rapului ar urma să fie eliberat în 2028

0
0
Publicat:

Au fost publicate primele fotografii cu starul hip-hop Sean „Diddy” Combs, condamnat la 50 de luni de închisoare după ce a fost găsit vinovat pentru două capete de acuzare privind transportul în scop de prostituție.

Sean „Diddy” Combs/FOTO: Shutterstock
Sean „Diddy” Combs/FOTO: Shutterstock

Vineri, 31 octombrie, artistul în vârstă de 55 de ani a fost fotografiat în curtea Instituției Federale de Corecție Fort Dix, din New Jersey. El fusese transferat acolo cu o zi înainte pentru a-și ispăși restul pedepsei de 50 de luni pentru infracțiuni sexuale, scrie People.

Artistul este cazat într-o unitate de tip dormitor în cadrul penitenciarului. Micul dejun din închisoare include fructe, fulgi de ovăz fierbinți, pâine integrală cu dulceață, cafea și lapte degresat — servite înainte de răsăritul soarelui, la ora 6:00 dimineața (ora locală).

Pentru prânz, servit în jurul orei 11:00, sâmbătă, 1 noiembrie, meniul prevede fajitas de pui, orez cu coriandru, fasole neagră, porumb dulce, fructe și o băutură.

Cina, servită la ora 16:00, va consta în friptură de vită sau linte, piure de cartofi, legume asortate cu sos brun, pâine integrală, margarină și o băutură, potrivit meniului penitenciarului.

În imaginea publicată în premieră de TMZ, Combs apare purtând o jachetă albastru-închis și o căciulă gri, având barba albă și privirea pierdută în depărtare.

Noua sa rutină este foarte diferită de cea din perioada petrecută anterior la Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn (MDC), unde își petrecea timpul cu vizite ale familiei și chiar a organizat un curs de șase săptămâni intitulat „Free Game with Diddy”, despre afaceri și antreprenoriat, conform unui dosar depus în instanță.

Echipa sa de avocați a cerut transferul de la MDC la Fort Dix, o închisoare cu regim de securitate scăzut, care oferă programul de reabilitare pentru dependență de droguri (RDAP). Judecătorul federal Arun Subramanian a recomandat ca Diddy să fie inclus în orice program de tratament disponibil.

Luna trecută, magnatul a fost condamnat la 50 de luni de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de două capete de acuzare privind transportul de persoane în scop de prostituție, în urma procesului său desfășurat la Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul Sudic al New Yorkului.

Starul hip-hop ar putea fi însă eliberat în mai puțin de trei ani, după ce i s-a acordat o reducere a pedepsei pentru timpul petrecut în arest.

Aristul risca o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare după condamnarea sa din iulie pentru două capete de acuzare privind organizare deplasării unor escorte masculine plătite peste granițele statului pentru a participa la spectacole sexuale alimentate de droguri cu prietenele lui Combs, în timp ce el înregistra videoclipuri și se masturba.

Juriul l-a achitat de acuzațiile mai grave de racket și trafic sexual, care i-ar fi putut aduce o pedeapsă pe viață.

Potrivit Biroului Federal al Închisorilor, Diddy ar urma să fie eliberat pe 8 mai 2028. Data sugerează că, având în vedere că a stat deja în arest aproximativ un an înainte de sentință, ar putea beneficia de o reducere de pedeapsă pentru bună purtare, deși termenul ar putea fi modificat.

Amintim că printre cele mai șocante dovezi prezentate în acest proces se numără o înregistrare video din 2016, difuzată în premieră de CNN, în care Combs este surprins bătând-o cu bestialitate pe fosta sa iubită, cântăreața Cassie Ventura (38 de ani), pe un coridor de hotel din Los Angeles.  

Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere ale hotelului, iar agentul de pază Israel Florez, primul martor al acuzării, a declarat că le-a filmat cu telefonul său de pe monitorul din camera de securitate, pentru a le arăta soției.

El a povestit că a găsit-o pe Cassie speriată, ghemuită într-un colț, cu gluga trasă pe cap. 

Vedete

