Povestea de dragoste dintre Irina Loghin și fostul mare luptător Ion Cernea: „Am zis că mai bine să fie unul mai scund și bun”

Povestea de dragoste dintre Irina Loghin și soțul său, fostul mare campion la lupte greco-romane, Ion Cernea, care s-a stins din viață marți, 1 iulie, la 89 de ani, a fost una solidă, al cărei început a fost altfel decât și-au imaginat admiratorii celor doi.

„Cernea fusese la un festival la Tokio cu Benone Sinulescu. Au participat mai mulți luptători. Și vine Benone de la acel festival și-mi zice – «M-am întâlnit cu foarte mulți luptători, m-am împrieteni cu ei. Și le-am dat întâlnire la ștrandul MAI-ului (n.r. – Ministerul de Interne). Hai și tu!». Eu fiind la Ansamblul Ciocârlia …puteam merge la ștrandul Armatei. Bineînțeles că eram nelipsită de acolo, eram gașcă. Și acolo a venit Cernea. Și Martinescu – soțul Mioarei Velicu, și el cu multe medalii, foarte bun. Și Benone mi-a făcut cunoștință cu viitorul soț” povestea Irina Loghin, în urmă cu ceva timp, în emisiunea „La Măruță”, citată de unica.ro.

„Mi-am dat seama că el era cel mai cumințel dintre ei, cel mai cu bun simț”

Ion Cernea a cerut-o de soție abia la patru ani după ce s-au cunoscut, iar cununia a avut mai târziu.

Artista însăși a mărturisit că într ei nu a fost dragoste la prima vedere.

„Nu, deloc. Pentru că eu sunt mai înaltă decât el. Și atunci îmi doream un bărbat foarte înalt. Dar, pe parcurs, am zis că mai bine să fie unul mai scund și bun. Am format o gașcă atunci, a luptătorilor, cu Benone și cu Ion Cernea. Și, pe parcurs, după un an, doi, mi-am dat seama că el era cel mai cumințel dintre ei, cel mai cu bun simț… Și ceilalți aveau, dar la el vedeam ceva aparte”, povestea Irina Loghin, în emisiunea „La Măruță”.

Irina Loghin și Ion Cernea s-au căsătorit civil pe 6 martie 1975. Artista era însărcinată în șapte luni cu primul lor copil, Ciprian. În 1976 au făcut și cununia religioasă, iar doi ani mai târziu, în 1978, a venit pe lume și fiica lor, Irinuca.

Puțină lume știe că între cei doi exista o diferență de vârstă de 3 ani

Irina Loghin și Ion Cernea și-au crescut copiii departe de de scandaluri și expunere excesivă, potrivit Click!, care amintește că Ion Cernea, medaliat cu argint la Jocurile Olimpice de la Roma (1960) și cu bronz la Tokyo (1964), a fost mereu o prezență calmă și echilibrată în viața Irinei Loghin

Sprijinul fostului mare sportiv a fost esențial în cariera și viața personală a artistei.

Cei doi au devenit bunici în 2022, după ce fiica lor, Irinuca, a născut o fetiță.

Povestea Irinei Loghin și a lui Ion Cernea rămâne una dintre cele mai frumoase și discrete relații din lumea publică românească. Legătura lor, clădită pe încredere, respect și răbdare, a rezistat timpului și greutăților, fiind o sursă de inspirație pentru multe cupluri,

Ion Cernea a murit marți

Fostul mare campion la lupte greco-romane, Ion Cernea, s-a stins din viață marți, 1 iulie, la 89 de ani. Anunțul a fost făcut de Clubul Sportiv (CS) Dinamo.

„Clubul Sportiv Dinamo anunță cu adâncă tristețe trecerea la cele veșnice a fostului mare campion la lupte Ion Cernea. Născut la Râu Alb, județul Dâmbovița, pe 21 octombrie 1935, Ion Cernea s-a stins din viață noaptea trecută, la un spital privat, unde era internat de trei săptămâni.

Ion Cernea a reprezentat CS Dinamo ca sportiv și antrenor din 1958 până în 1990. În palmaresul său ca sportiv se află două medalii olimpice, argint în 1960 și bronz în 1964, și două medalii mondiale, aur în 1965 și argint în 1961.

Condoleanțe familiei. Dumnezeu să-l odihnească!”, a transmis marți CS Dinamo.