Mickey Rourke, în România: „Am petrecut multe nopți cu Ilie Năstase, nu-mi amintesc prea multe”

Actorul Mickey Rourke, în vârstă de 70 de ani, se află în România, la Oradea, unde se filmează pelicula „21 de rubini”, film scris și regizat de Ciprian Mega. Vedeta a făcut dezvăluiri despre prietenia lui cu Ilie Năstase și nopțile de pomină petrecute în România.

Actorul american spune că se simte ca acasă aici și a dezvăluit că are o relație specială cu Ilie Năstase, arată Ebihoreanul. El a vorbit și despre filmările la care participă.

„Îmi place orașul vostru mult. Oamenii sunt foarte amabili. Filmările de astăzi au mers foarte bine. Toți oamenii din România care lucrează în echipa de producție au fost drăguți, serviabili și într-o dispoziție grozavă. Așadar, este ușor (n.r. – să filmezi) când toată lumea zâmbește în timp ce lucrează...”, a spus el.

„Am petrecut multe nopți în oraș cu Ilie Năstase, așa că nu-mi amintesc prea multe”

De asemenea, a vorbit despre relația specială pe care o are cu Ilie Năstase, despre nopțile în oraș petrecute în România și i-a transmis un mesaj.

„Am mai fost în România și am petrecut multe nopți în oraș cu Ilie Năstase, așa că nu-mi amintesc prea multe! Am încercat să iau legătura cu el, dar este într-un oraș departe de aici, voiam să îl salut. «Ilie, salut! Ce faci? Îmi este dor de tine. Mi-aș fi dorit să te văd în această călătorie, dar o voi face cu următoarea ocazie»”, i-a transmis Mickey Rourke.

Actorul a cucerit un premiu Golden Globe, unul Bafta și o nominalizare la Oscar pentru prestația din „The Wrestler” (Luptătorul). Dar acesta nu este singurul film celebru în care a apărut. Pe listă se mai numără The Expandables, Iron Man 2, 13, Domino sau Sin City.