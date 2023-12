Mesajul transmis de Alexia și Aris Eram după eliminarea Giuliei și a lui Vlad Huidu de la America Express. Cine câștigă

Imediat după difuzarea momentului în care echipa de la America Express formată Giulia și Vlad Huidu a părăsit Drumul Soarelui, Alexia și Aris Eram au publicat un mesaj emoționant în mediul online.

Emoțiile și-au spus cuvântul la ultima ediția înainte de Marea Finala America Express, sezonul 6. Ultimele trei echipe rămase pe Drumul Soarelui au dat tot ce avut mai bun pentru a se feri de cutiile care puteau ascunde eliminarea, potrivit Antena 1.

Plecarea Giuliei și a lui Vlad Huidu s-a lăsat cu lacrimi pentru toți concurenții. Cei mai afectați au fost Alexia și Aris Eram.

„După așa un parcurs, meritau să câștige competiția!”

După difuzarea momentului în care Giulia și Vlad au fost eliminați de la America Express, sezonul 6 „adversarii” Eram au postat un mesaj emoționant în mediul online.

„Când am plecat în America Express știam câte ceva despre Giulia și absolut nimic despre Vlad. Si au fost cea mai plăcută descoperire! Ne-am îndrăgostit de ei foarte repede pentru că sunt doi oameni calzi, prietenoși, buni, puternici și competitivi. Și am simtit imediat că vor fi ca niște părinți, care vor avea grija de noi. Le mulțumim, ne bucurăm enorm că i-am cunoscut, și cu toată sinceritatea le spunem că, după așa un parcurs, meritau să câștige competiția! Dar cum viața e mereu surprinzătoare, azi suntem fericiți doar pentru că noi am caștigat niste prieteni extraordinari!”, au scris Alexia și Aris Eram pe Instagram.

30.000 de euro puși în joc pentru marele premiu de la „America Express”. Cine l-ar fi câștigat

Marea finală a sezonului cu numărul 6 de la „America Express” va fi difuzată miercuri, 27 decembrie, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Câștigătorii sezonului din 2023 ar fi însă deja cunoscuți, potrivit Click!

„Sânziana Negru, fosta iubită a lui Smiley, și Laura Giurcanu au câștigat America Express. Confirmarea am primit-o chiar de la o prietenă din Buenos Aires. Cele două au dormit chiar în blocul în care sta ea. Le-a cunoscut personal și mi-a confirmat ca sunt foarte simpatice”, a spus fostul jurnalist Dan Medișanu, pe pagina sa de Facebook.