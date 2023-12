Ce salariu are Alexia Eram la revista mamei. Pentru ce o plătește Andreea Esca

Alexia Eram, fiica Andreei Esca, este, la doar 23 de ani, independentă financiar. Tânăra se bucură de o notorietate uriașă pe pe Internet, unde face bani frumoși de pe urma campaniilor prezentate de ea.

Veniturile sale din mediul on-line nu sunt însă singurele care îi intră în conturi, potrivit Click! Lună de lună, Alexia primește și un salariu de la locul său de muncă stabil.

Tânăra este angajată, de aproximativ trei ani, chiar la revista mamei sale, Andreea Esca, acolo unde se ocupă mai nou de partea de marketing.

Alexia Eram: „Iau 2500 de euro pe lună de la revistă și nici nu scriu!”

Alexia Eram a dezvăluit recent ce sumă primește lunar ca angajată la revista mamei sale. Este vorba de un salariu uriaș pentru un tânăr din România: 2.500 de euro.

„Salariul meu este de 2.500 de euro pe lună. Acum măcar știm salariul fiicei Andreei Esca. Nici eu nu știu salariul mamei. Eu am început să lucrez cu A List acum 2-3 ani. Făceam o pagină de shopping în revistă, apoi făceam din ce în ce mai multe proiecte pe partea de content creator și mai făceam o dată la câteva luni o pagină. Momentan, acum nu mai fac nicio pagină la A List, dar tot timpul îi ajut pe partea de marketing, cu idei, pentru că eu tot timpul sunt la birou acolo” a declarat Alexia Eram, la „Drive in with Andrei Niculae”.

„Dacă mama nu era cine este eu nu făceam nimic”

Alexia Eram este conștientă că numele mamei sale a ajutat-o să devină vedetă în timp record.

„Eu tot timpul i-am mulțumit și sunt recunoscătoare mamei, pentru că datorită ei am ajuns unde sunt acum într-un timp atât de scurt. Probabil dacă nu era ea, eu poate nu ajungeam aici atât de repede. Însă, tot timpul am spus că dacă eu nu munceam și nu făceam lucruri frumoase, oamenii nu mă urmăreau”, a mai spus Alexia Eram.

Și-a luat bolid de 70 000 de euro

Alexia Eram a dat lovitura anul acesta prin participarea alături de fratele ei, Aris Melkior, la show-ul „ America Express” (Antena 1).

Cei doi ar fi fost cea mai bine remunerată echipă din competiția desfășurată în America Latină, fiecare dintre ei primind 2.500 de euro doar pentru o ediție a emisiunii.

Fiica Andreei Esca a făcut și o achiziție costisitoare după participarea laAmerica Express. Tânăra a dat nu mai puțin de 70.000 de euro pe mașina visurilor ei: un BMW M240i, pe care l-a tunat apoi după placul ei.

Continuarea, în Click!