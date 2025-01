Cel mare trișor din istorie s-a apucat de băutură. Mesajul lui după un an de luptă cu teribilul viciu

După ce a învins cancerul, texanul Lance Armstrong, 53 de ani, a câștigat acum o altă bătălie.

Lance sărbătorește o victorie pe care nimeni nu i-o poate lua cineva vreodată. Așa cum i-au luat cele șapte Tururi consecutive ale Franței, adjudecate din 1999 până în 2005, anulate în octombrie 2012 după ce a fost descoperit „cel mai sofisticat sistem de dopaj din istorie”.

Dar americanul, care și-a recunoscut parțial responsabilitatea, trăieșe o viață nouă. A treia viață a lui Lance apare în mărturisirea lui. Este o cursă nouă câștigată, după cea împotriva cancerului, care a făcut din el un simbol mondial în lupta împotriva cancerului de la sfârșitul anilor 90: Armstrong a reușit, cu Fundația sa, să intre la Casa Albă și să găsească uși deschise în cele mai prestigioase facilități spitalicești din lume, cu zeci de milioane de dolari strânși pentru cercetare. Livestrong era numele programului care n-a fost măturat de dopaj și de transfuzii de sânge interzise.

De data aceasta nu este vorba de cancer, ci de alcool. „Astăzi este diferită, astăzi această dată din calendar este diferită”, a scris Armstrong, într-o postare lungă. „Acum un an, astăzi, am decis că relația mea cu alcoolul s-a încheiat și nu mai era în interesul meu. Și, de asemenea, în interesul familiei mele, al prietenilor mei, al echipei mele și al comunității mele. Cred că totul în viață ar trebui privit fie ca un stimul, fie ca o gaură neagră, fie ca un fapt pozitiv sau negativ. Alcoolul devenise un abis, o rețea negativă pentru mine. Aceasta a fost decizia mea, iar astăzi simt că a fost cea mai bună pe care am luat-o vreodată. Acum șase luni, am auzit o voce înăuntru și, în sfârșit, am ascultat-o. Călătoria a durat un an și încă aud această voce, doar că acum spune „hei Lance, sunt cu adevărat mândru de tine”.

I-a mulțumit soției Anna Hansen pentru sprijinul pe care l-a acordat în ultimele 12 luni: „Iubito, ești stânca mea și te iubesc enorm”.