Kylie Jenner a surprins publicul la Victoria’s Secret Fashion Show 2026, unde a apărut pentru prima dată pe podiumul celebrului brand de lenjerie intimă. Vedeta a purtat un sutien cu diamante, evaluat la aproximativ 50 de milioane de dolari, iar iubitul său, actorul Timothée Chalamet, a fost prezent pentru a o susține.

Actorul din „Dune” zâmbea și aplauda în timpul momentului lui Kylie Jenner, potrivit imaginilor de la eveniment. Chalamet a stat alături de Kris Jenner, mama vedetei, care și-a filmat fiica în timp ce aceasta defila pe podium, și de partenerul acesteia, Corey Gamble.

Apariția a fost una specială pentru Kylie Jenner, care a primit și o pereche de aripi, un element emblematic al prezentărilor Victoria’s Secret. Sutienul purtat de vedetă este primul Fantasy Bra al brandului din 2018 și ar fi cel mai scump realizat vreodată de companie.

Potrivit informațiilor publicate de Vogue, piesa este evaluată la aproximativ 50 de milioane de dolari. Bijuteria centrală este un diamant galben estimat la 22 de milioane de dolari, iar creația încorporează mai multe tipuri de tăieturi de diamante.

Timothée Chalamet și Kylie Jenner, o relație discretă

Timothée Chalamet și Kylie Jenner formează un cuplu în 2023, însă au evitat să vorbească public pe larg despre relația lor. În schimb, cei doi au fost văzuți frecvent susținându-se reciproc la evenimente importante.

În martie 2026, Kylie l-a însoțit pe actor la gala Premiilor Oscar, unde acesta a fost nominalizat la categoriile Cel mai bun actor și Cel mai bun film pentru „Marty Supreme”. Vedeta a fost prezentă și la alte evenimente din sezonul premiilor, inclusiv la Critics Choice Awards, Globurile de Aur și premiile BAFTA.

Foto: X/@Hanu_44

Într-un interviu acordat revistei Vogue în noiembrie 2025, Timothée a sugerat că posibilitatea de a avea copii ar putea face parte din planurile sale de viitor. Actorul a explicat și de ce preferă să nu ofere detalii despre relația cu Jenner: nu din teamă, ci pentru că nu simte nevoia să comenteze public acest subiect.

Kylie Jenner are deja doi copii: Stormi, în vârstă de opt ani, și Aire, de patru ani, din relația anterioară cu rapperul Travis Scott. Într-un episod al emisiunii „The Girls”, difuzat în august, vedeta a declarat însă că nu își dorește să își mărească familia.