Jeff Bezos s-a logodit. El și partenera sa petrec vacanța pe iahtul de jumătate de miliard de dolari al omului de afaceri FOTO

Miliardarul Jeff Bezos și iubita sa, Lauren Sanchez, s-au logodit după cinci ani de relație. Cuplul se află pe Riviera fanceză, cu ocazia Festivalului de film de la Cannes.

În urmă cu doar câteva zile, fondatorul Amazon a lansat la apă bijuteria sa, Koru, considerat cel mai mare iaht din lume. Cu o lungime de 127 de metri, vasul a fost construit pe un șantier din Rotterdam (Olanda) și a costat aproape 500 de milioane de dolari. Zilele trecute, omul de afaceri și iubita lui au plecat în prima vacanță pe luxosul iaht.

Nava a ajus pe Riviera franceză, unde are loc Festivalul de film de la Cannes. Jeff Bezos a considerat că este ocazia perfectă să o ceară în căsătorie pe partenera sa, Lauren Sanchez, după cum a dezvăluit o sursă pentru CNN. Lauren Sanchez are 53 de ani și este o fostă jurnalistă devenită filantropistă. Sanchez este mama a trei copii, proveniți din două relații anterioare. De asemenea, logodnica lui Bezos are atestat de pilot de elicopter.

Jeff Bezos (59 de ani) și Lauren Sanchez au început să se întâlnească în secret, în 2018, iar la vremea respectivă ambii erau căsătoriți. În anul următor au divorțat. Jeff Bezzos a fost căsătorit 25 de ani cu MacKenzie Scott, cu care are patru copii. Sanchez a fost căsătorită timp de 13 ani cu agentul de la Hollywood Patrick Whitesell.