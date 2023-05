Modelul Gina Chirilă, apariție răvășitoare la Festivalul de la Cannes. A fost invitată la premiera filmului lui Scorsese FOTO

Gina Chirilă a fost prezentă la proiecția filmului „Killers Of The Flower Moon“, regizat de Martin Scorsese, și a atras toate privirile pe covorul roșu.

Nume mari ale actoriei au defilat anul acest pe covorul roșu de la Cannes, cu ocazia diverselor lansări și proiecții. Cea de-a 76-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes a început pe 16 mai, în orașul de pe Riviera franceză, și se va încheia în data de 27 mai. Printre celebritățile care participă în acest an se numără Catherine Deneuve, Johnny Depp, Leonardo Di Caprio, Michael Douglas, Catherine Zeta Jones, Harrison Ford, Pedro Almodovar, Jude Law.

„Killers of the Flower Moon“, filmul regizat de Martin Scorsese, a fost una dintre cele mai așteptate premiere ale ediției din acest an a Festivalului de Film de la Cannes. Pelicula, proiectată sâmbătă, a atras sute de fani adunați să admire vedetele pe covorul roșu.

Alături de protagoniști și de echipa filmului, la eveniment a fost prezentă și Gina Chirilă, unul dintre cel mai bine cotate modele din România, notează Libertatea. Tânăra în vârstă de 28 de ani a purtat o rochie albă, creată de brandul românesc Vestiaire dʼun Oiseau Libre (VOL). Rochia, foarte lungă și e decupată la spate, costă 480 de euro și e disponibilă și pe negru.

Soția manechinului Bogdan Vlădău a atras toate privirile și a fost lăudată pentru apariția sa. La evenimentul la care a participat Gina Chirilă au fost prezenți și actorii Robert de Niro și Leonardo Di Caprio, care fac parte din distribuția filmului, dar și cântărețul Robbie Williams, Salma Hayek, Cate Blanchett.

Filmul „Killers of the Flower Moon“ durează aproape patru ore și este ecranizat după cartea omonimă care are ca subiect crimele ce au vizat tribul amerindian Osage, în Oklahoma anilor 1920. Pelicula a fost prezentată în afara competiției.