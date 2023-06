Surpriza de care a avut parte Johnny Depp în România. Ce s-a întâmplat în timpul concertului Hollywood Vampires VIDEO

Celebrul actor și muzician Johhny Depp schimbă prefixul, pe 9 iunie, împlinind vârsta de 60 de ani. Cum superstarul a susținut un concert în România, chiar cu o zi înainte, împreună cu trupa Hollywood Vampires, fanii i-au făcut o surpriză.

Timp de câteva ore, Johnny Depp, Alice Cooper și Joe Perry (Aerosmith) au făcut un spectacol incendiar la București, în fața a zeci de mii de oameni. Trupa, care a luat naștere în 2012, aduce un tribut unor artiști de valoare, care nu se mai afla printre noi. Seara trecută, la Romexpo au răsunat piese consacrate, din repertoriul lui David Bowie, The Who, Led Zeppelin și Motorhead.

„La mulți ani” pentru Johnny Depp

Piesa care însă, nu a fost în program și, mai mult decât atât, a fost cântată integral de fani, a fost varianta în engleză de „La mulți ani”, dedicată marelui actor.

Fanii români nu au avut cum să treacă cu vederea faptul că mai erau doar câteva ore până la ziua lui. Momentul a fost postat pe rețelele de socializare și a devenit viral, la scurt timp.

Johnny Depp s-a arătat copleșit de această surpriză. El le-a mulțumit tuturor „din inimă” și a precizat că românii au fost cei mai mulți oameni strânși laolaltă, care i-au cântat vreodată „La mulți ani”.

Înainte de apariția de la Romexpo, trupa Hollywood Vampires au distribuit o fotografie pe Instagram în care actorul cânta alături de colegul de trupă Tommy Henriksen și a scris: „Da, Johnny este aici! În această seară, trupa va cânta la Romexpo din București, România”.

Trupa Hollywood Vampires a mai venit în România și în anul 2016, tot la Romexpo, țara noastră fiind, la vremea respectivă, una dintre cele numai cinci țări europene alese de membrii săi.

Acum, turneul formației va continua prin Europa în următoarele două luni. Următoarea destinație este Turcia, concertul din Istanbul fiind programat pentru 10 iunie. Hollywood Vampires va încheia seria de concerte în Germania, pe data de 23 iulie.

Johnny Depp, fotografie cu Margherita de la Clejani

Margherita de la Clejani a fost una dintre vedetele noastre care a avut privilegiul de a ajunge în culisele concertului din Capitală. Johnny Depp se cunoaște cu Ioniță și cu Viorica de la Clejani, întrucât aceștia i-au cântat de multe ori starului în America.

„Acordeonul meu s-a spart, după ce filmasem în ploaie. Apoi, acest mare artist mi-a făcut cadou un acordeon nou, de ziua mea de naștere. După aceea, am cântat pentru Johnny la Paris, iar el avea lacrimi în ochi atunci când soția mea a cântat pentru el un cântec tradițional țigănesc. De asemenea, am cântat pentru el și în clubul lui, The Viper Room, care se află pe Sunset Boulevard din Hollywood, dar am cântat și în casa lui din Los Angeles”, a mărturisit tatăl Margheritei de la Clejani, în urmă cu mai mult timp, potrivit spynews.ro.