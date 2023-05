Despre Paual Seling toată lumea știe că este o îndrăgită cântăreață originară din Maramureș. Dar sunt puțini cei care știu că și fratele ei este un artist care compune muzică, scrie poezii și este arhitect.

Deși mai puțin celebru decât sora lui, creațiile lui nu sut mai puțin valoroase. Recent, el a postat una din poeziile sale mai vechi, pe care a reinterpretat-o cu ajutorul AI.

„(poetul) Paul Seling versus CHATGPT... sau cum m-am jucat pentru prima dată cu A.I.-ul de la Open AI...”, spune el pe pagina sa.

„În 2009 am scris câteva poezii de care sunt încă extrem de atașat și în ziua de azi.... Am fost curios cum interpretează robotul una din ele, pe care am denumit-o <Into the void>. Originalul, scris de mine, este asta :

<I`m forced to express my self out loud

By whispering. My silence is not enough.

I must now raise my voice to the level of

brutal chit chat.

Let`s talk, say nothing

two different noises who add up

White, pink, grey, who cares about the colour ?

Aș long aș this static keeps us contained.

În our bubble of self content

Beautiful phrases drift only to break apart

Into simple and meaningless words.

I`ve got quite a collection now.

Don`t go there,

Don`t go into the void

Don`t go into that place

Where silence becomes talk.>”, este poezia scrisă de Paul Seling.

Apoi a cerut AI să-i facă o analiză a textului.

Felul în care inteligența artificială a făcut analiza este absolut impresionantă.

„1 ) În prima faza am cerut AI-ului să facă o mică analiză a poezie. Iată ce mi-a răspuns :

Această poezie mi se pare o reflecție profundă asupra modului în care comunicăm și a nevoii noastre de a ne exprimă. Prima strofă sugerează că autorul simte nevoia să-și exprime gândurile și sentimentele în mod activ, prin vorbire, deoarece tăcerea nu mai este suficientă.

În a două strofă, autorul pare să observe că conversația nu are neapărat un scop clar și că ideile noastre se pierd într-un zgomot static. Cu toate acestea, acesta își dorește să rămână într-un astfel de mediu static, în loc să se confrunte cu lumea exterioară.

A treia strofă pare să arate că, chiar dacă suntem capabili să formuleze cuvinte frumoase, ele nu pot fi întotdeauna înțeles sau apreciate la adevărată lor valoare. Se poate observă o oarecare dezamăgire sau disperare în această parte a poeziei.

În sfârșit, ultima strofă pare să fie un avertisment împotriva transformării tăcerii în vorbire fără sens. Poetul pare să sugereze că ar fi mai bine să ne păstrăm tăcerea decât să încercăm să comunicăm fără un scop clar sau fără să ne ascultăm unii pe alții.

În general, această poezie mi se pare o reflecție puternică asupra complexității comunicării și a nevoii noastre de a ne exprimă și a fi auziți”, scrie artistul.

Apoi, poezia a fost rescrisă de inteligența artificială, ceea ce a fost și mai impresionant. Iată creația inteligenței artificiale:

„2 ) În a 2-a faza i-am cerut să rescrie poezia în manieră lui, așa cum crede că ar putea fi potrivit. Răspunsul :

<The need to speak is now a must

To keep our thoughts from gathering dust

We whisper low but it's not enough

Our voices must rise to reach the rough

Let's talk and talk, but say nothing at all

Our words collide and blend în a brawl

No matter the color, white or grey

Our noise keeps us safe from the fray

We bask în our bubble, oh so content

But the words we say are empty, spent

Meaningless phrases that fall apart

A collection of words that lack a heart

Beware of the void that calls your name

Where silence turns into a fiery flame

Don't venture into that darkened place

Where talk becomes silence, a terrible space

3) În a 3-a faza i-am cerut să o rescrie sub formă unui haiku. Răspunsul :

Whispers are not enough,

Silence broken by loud words,

Avoid the void's pull>.

Sunt blown away ! Voi ce părere aveți?”, a scris el.

Creațiile lui muzicale pot fi găsite aici.