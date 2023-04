Vedete care au găsit fericirea în credință. Motivul pentru care au ales să se pocăiască: „Noi ce facem pentru El?“

Deși se crede că au totul, câteva vedete din România au găsit fericirea și împlinirea în credință. Bodo, Dida Drăgan, Dana Nălbaru și Mihai Coadă sunt câțiva dintre artiștii care au luat calea bisericii și s-au pocăit.

În aprilie 2010, Bodo anunța că s-a pocăit, alături de soția sa, și de Dida Drăgan, relatează click.ro. Artistul nu s-a sfiit să recunoască public acest lucru și a mărturisit că la această decizie, un cuvânt greu de spus a avut soția sa, Loredana.

"Îmi repeta mereu după nuntă şi după ce ne-am mutat în casă nouă: Ce bun e Domnul! Noi ce facem pentru El? Cum să-i răsplătim bunătatea? Vedeam clar că nu aveam nicio contribuţie pentru tot ce ni se întâmplă”, spunea Bodo, potrivit crestintotal.ro

Și actorul Mihai Coadă, din celebrul serial „La Bloc”, unde l-a interpretat pe Nelu Curcă, s-a retras din viața publică și trăiește la mănăstire.

"Mulți spun că ai luat-o razna”

Recent, fosta solistă a trupei Hi-Q, Dana Nălbaru, a povestit în podcast-ul „Fain & Simplu” realizat de Mihai Morar cum a ajuns pocăită, dar și ce i-a adus această etapă din viața ei.

osta interpretă a povestit despre pasul pe care l-a făcut la 33 de ani, atunci când s-a botezat.

„Eu nu sunt făcută pentru a fi persoană publică (...). Sunt pocăită și îmi doresc să mă pocăiesc și mai mult, astfel ca în fiecare zi a vieții mele să îl fac pe Iisus mândru de mine și să tind spre Dumnezeu în fiecare zi a vieții mele”, a povestit Dana, pentru podcast-ul realizat de Mihai Morar.

Dana Nălbaru a mărturisit că a învățat că poate fi fericită cu puține lucruri.

„Am învățat că poți trăi în lume, dar nu cu lumea”, a mai declarat Dana.

La podcast-ului „Fain și Simplu”, Dana Nălbaru a vorbit și despre momentul în care băiețelul ei s-a îmbolnăvit, anul trecut, în ianuarie, și a trecut printr-o operație grea, în care ea și soțul ei, Dragoș Bucur au crezut că o să-l piardă.

„Nu am fost disperată, am avut cu adevărat credință că lucrurile vor fi bine. M-am pus pe genunchi și m-am rugat. Și am știut că el va fi bine, pentru că atunci Domnul a vorbit”, a mai spus ea.