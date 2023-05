Dieta lui Heidi Klum, făcută de un specialist. Cum arată topless la 49 de ani FOTO

Are 49 de ani, patru copii și...o siluetă trasă prin inel. Cum este posibil? Heidi Klum recunoaște că a apelat la un specialist pentru a-i alcătui meniul zilnic, de care se ține cu strictețe. Iar rezultatele sunt mai mult decât vizibile. Supermodelul și-a încântat admiratorii, recent, cu câteva fotografii topless.

Heidi Klum are o siluetă de invidiat, pe care nu ezită să și-o etaleze: în reclamele pentru lenjerie intimă, pe copertele și în paginile revistelor, dar și pe rețelele de socializare. Vedeta pozează provocator ori de câte ori are ocazia, pentru că are și cu ce se mândri. La vârsta de 49 de ani și mamă a patru copii, ea are un trup fără cusur.

Cele mai recente fotografii și videoclipuri provocatoare

În ultimul său videoclip de pe Instagram, unde este urmărită de aproape 11 milioane de persoane, Heidi Klum apare într-un bikini minuscul, alb, cu imprimeu cu cireșe, asortat cu o pereche de sandale cu toc înalt.

Fotomodelul apare în câteva cadre în timp ce se pregăstește pentru apariția sa spectaculoasă de la premiera filmului „Mica Sirenă”. Veselă și plină de viață, ea face și câteva piruete, înainte de a îmbrăca rochia de gală, de altfel una care lasă loc imaginației.

Cu puțin timp înainte, ea a postat câteva fotografii topless. Întinsă pe șezlong, cu ochelari de soare, ea pare să se bucure de vremea frumoasă, în curtea vilei sale, cu piscină.

„…și așa mi-am petrecut ziua de luni”, a scris Heidi Klum în dreptul fotografiilor în carr a renunțat la sutien.

Fanii au reacționat cu o mulțime de aprecieri, dar nu au putut lăsa și comentarii, întrucât vedeta a decis să oprească această funcție.

Dieta fotomodelului Heidi Klum

Recunoscută drept una dintre cele mai frumoase femei din lume, Heidi Klum a mărturisit că, pentru a-şi menţine silueta, a apelat la un specialist. Acesta i-a creat meniul zilnic de la care nu se abate. Datorită dietei pe care o ține, ea ar fi reușit să scape cu ușurință inclusiv de kilogramele în plus de după nașteri. În prezent, alimentele sănătoase și bogate în nutrienți o ajută să se păstreze în formă. Cheia succesului ar fi porțiile mici. Heidi Klum spune că mănâncă puțin, dar frecvent.

La micul-dejun consumă un shake cu proteine şi circa 180 de calorii, iar ca gustare optează pentru o omletă din patru ouă cu legume.

La prânz mănâncă 200 g carne de pui fără piele cu sote de broccoli şi o salată de crudităţi, iar ca gustare 10-12 migdale.

Pentru cină, apelează iarăși la un shake proteic sau 200 g piept de curcan cu sos iute.