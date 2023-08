Gheboasă, despre onorariul la festivaluri: „Nu pot să vorbesc de mii de euro, copiii ăia se uită la mine, eu sunt exemplu“

Trapperul, care a cântat anul acesta la cele mai mari festivaluri din România - Untold, Neversea și Saga - a mărturisit că cere mii de euro pentru un show.

Gheboasă a stârnit controverse în mediul online, după concertul de la Untold 2023, unde mii de adolescenți cântau alături de el versuri obscene, cu un mesaj nepotrivit, în opinia multor comentatori.

Trapperul în vârstă de 22 de ani este unul dintre idolii noi generații și unul dintre cei mai bine cotați artiști din România, atât în ceea ce privește evenimentele de amploare la care este invitat, cât și onorariul pe care îl cere, mii de euro, după cum a dezvăluit în podcastul Acasă la Măruță, în urmă cu cîteva luni.

Pe numele său real Gabriel Gavriş, trapperul a mărturisit că are un onorariu mare și că toți organizorii de festivaluri i-au oferit suma cerută.

„Toate (festivalurile – n.r.) mi-au dat cât am cerut, am cerut (anul acesta – n.r.) mai mult decât ceream de obicei. Visam la banii aștia, nici nu puteam să-mi imaginez vreodată. Dar nu-mi place să vorbesc despre bani, să le zic oamenilor câți bani am făcut. Pentru că acolo sunt copii de 16-17 ani care nu-și permit, doar speră. Sunt copii cu lipsuri, amărâți rău de tot, cade casa pe ei, n-au nici pâine acasă, nu pot să vin să vorbesc de mii de euro când copiii ăia se uită la mine și eu sunt exemplu pentru ei“, a spus Gheboasă în podcast.

Tănărul are el însuși o poveste tristă de viață. Pe numele său real Gabriel Gavriș, trapperul din Târgoviște s-a făcut remarcat cu piesa „Dă-i țigancă“, al cărei videoclip a adunat până în prezent 14 milioane de vizualizări pe YouTube.

Gheboasă nu a avut o copilărie deloc ușoară. S-a născut în Târgoviște și a crescut în cartierul Șerpărie, într-un anturaj toxic: sărăcie, droguri și agresiune. A fost dat în plasament la o vârstă fragedă, iar până la șase ani, Gabriel a locuit la o familie adoptivă, întrucât mama sa nu l-a vrut la naștere, iar tatăl său era în închisoare, potrivit Wowbiz.

„Mergeam în vizită la închisoare, cu părinții mei adoptivi. Nu înțelegeam foarte multe. Nu înțelegeam ce e pușcăria, de ce e el închis acolo. Eu credeam că acolo stă“, a povestit Gheboasă.

În urmă cu câțiva ani, trapperul a participat la un concurs de talente, dar a părăsit competiția după câteva etape. A început să posteze pe TikTok și să-și promoveze melodia pe care o lansase și a devenit rapid un artist viral.