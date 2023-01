Cine e Gheboasă de la „Survivor România“. Trapperul a fost adoptat și își vizita tatăl la închisoare. „Eu am venit din noroi“ VIDEO

Tânărul de 21 de ani care face zeci milioane de afișări pe YouTube cu piesele sale a avut o copilărie dramatică, dar crede că aceste experiențe l-au călit pentru reality-show-ul de la Pro TV.

Pe numele său real Gabriel Gavriș, trapperul din Târgoviște s-a făcut remarcat cu piesa „Dă-i țigancă“, al cărei videoclip a adunat până în prezent 12 milioane de vizualizări pe YouTube. Totodată, piesa „Dacă n-ai bani“, cântată de Gheboasă alături de Bogdan de la Ploiești și Lil Cagula, a făcut 31 de milioane de vizualizări în doar trei luni.

Tânărul este viral și pe TikTok, iar acum face parte din echipa Faimoșilor din reality-show-ul „Survivor România“, care începe din 9 ianuarie la Pro TV.

„Adevărul e că plec de la bine fix spre rău. Mă duc la «Survivor» pentru expriență, pentru că simt că o să mă descurc foarte bine la probe... Problema principală e că eu, dacă mi-e foame, mă opresc acolo... Foamea e cel mai rău lucru. La «Survivor» nu o să am nevoie de fashion, de așa ceva…Pentru oamenii care sunt milionari sau care au foarte multe figuri... n-o să le fie bine. Dar eu am venit din noroi, să vezi ce fac la «Survivor». Dacă rezist mai mult de o lună, o să fiu până la final. Pe părinții mei adoptivi vreau să-i fac foarte mândri de mine“, a spus Gheboasă înainte de a pleca în Republica Dominicană, citat de protv.ro.

Gheboasă nu a avut o copilărie deloc ușoară. S-a născut în Târgoviște și a crescut în cartierul Șerpărie, într-un anturaj toxic: sărăcie, droguri și agresiune. A fost dat în plasament la o vârstă fragedă, iar până la șase ani, Gabriel a locuit la o familie adoptivă, întrucât mama sa nu l-a vrut la naștere, iar tatăl său era în închisoare, potrivit Wowbiz.

„Mergeam în vizită la închisoare, cu părinții mei adoptivi. Nu înțelegeam foarte multe. Nu înțelegeam ce e pușcăria, de ce e el închis acolo. Eu credeam că acolo stă“, a povestit Gheboasă.

În urmă cu câțiva ani, trapperul a participat la un concurs de talente, dar a părăsit competiția după câteva etape. A început să posteze pe TikTok și să-și promoveze melodia pe care o lansase și a devenit rapid un artist viral.

„Îmi doream de când eram mic să ajung cunoscut. Dumnezeu mi-a ascultat cumva strigătul și m-a adus acolo unde nu mă așteptam niciodată. În ultima perioadă, sunt unul dintre cei mai solicitați soliști din zona de trap. Am intrat într-o lume atât de tare, nu mai e joaca aia din cartier, acum chiar e serios și e numai pe treabă“, a povestit Gheboasă la emisiunea „Fiță cu Adiță“, citat de Wowbiz.

„Survivor România“: cine sunt Faimoșii și Războinicii

Unul dintre cele mai așteptate reality-show-uri ale acestui an începe din 9 ianuarie, la Pro TV. Două triburi, Faimoși și Războinici, vor scrie povestea la „Survivor România“.

Cei 12 Faimoși sunt: Carmen Grebenişan (influencer), Ionuţ Iftimoaie (fost luptător K1), Jorge (cântăreț, prezentator TV), Ada Dumitru (actriţă), Doc - Vlad Munteanu (cântăreț hip-hop), Maria Constantin (cântăreață muzică populară), Bianca Patrichi (dansatoare şi coregraf), Remus Boroiu (antrenor fitness), Vica Blochina, Sebastian Dobrincu (antreprenor și membru al juriului la „Imperiul Leilor“), Ştefania Stănilă (fostă gimnastă), Gheboasă (trapper).

Echipa Războinicilor este formată din: Alin Chirilă – luptător MMA, Alexandra Porkolab – manager Marketing și Vânzări, Robert Moscalu – barman, Lucianna Vagneti – antrenor personal, Dan Ursa – director zonal vânzări, Maria Lungu – designer vestimentar, Andrei Krișan – antrenor personal, Daria Chiper – baschetbalistă, Răzvan Danciu – student, Andreea Moromete – creator de conținut, Andrei Neagu – actor și Codruța Began – profesor educație fizică și sport.

Din 9 ianuarie, la Pro TV, Daniel Pavel va prezenta în fiecare săptămână câte trei ediții din Republica Dominicană: luni, marți și miercuri, de la 20.30. Show-ul „Survivor România“ pune la bătaie un premiu de 100.000 de euro.