Florin Busuioc a dezvăluit de ce nu vrea să joace în „Las Fierbinți"

Actorul şi prezentatorul TV Florin Busuioc (60 de ani) a povestit pentru Click de ce nu joacă în serialul fenomen "Las Fierbinți", unde a fost invitat împreună cu colegii de la Pro TV în episoadele de sărbători.

„În ultimul an am avut ocazia să joc în trei filme, în "Pup-o mă, 2", în "Secretul lui Zorillo" și "Zăpadă, Ceai și Dragoste" și a fost foarte bine că am jucat. Trei comedii, două cu Alin Panc și Sandu Pop și unul cu Liviu Varciu. Mi-a plăcut să lucrez la ele. Dar nu au mai venit oferte.

Mie în general îmi place să fac comedie. Nu prea îmi plac dramele și în general nu mi plac dramele astea minimaliste românești care s-au făcut până de curând. Nu asta e problema, nu vreau să zic nimic rău despre filmul românesc care bine că există și există foarte bine, ia premii la festivaluri", a precizat Busuioc.

Citește articolul integral pe Click.ro.