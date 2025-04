Veteranul regizor spaniol Pedro Almodóvar a lansat o ofensivă împotriva președintelui american Donald Trump, în timp ce primea un premiu la New York.

Pedro Almodóvar nu și-a ascuns părerea despre Donald Trump, atunci când a acceptat cel de-al 50-lea premiu anual Chaplin de la Film at Lincoln Center, în Manhattan.

„M-am îndoit dacă era potrivit să vin într-o țară condusă de o autoritate narcisistă, care nu respectă drepturile omului. Trump și prietenii săi, milionari și oligarhi, nu ne pot convinge că realitatea pe care o vedem cu ochii noștri este opusul a ceea ce trăim, oricât de mult ar răstălmăci cuvintele, susținând că ele înseamnă contrariul a ceea ce fac. Imigranții nu sunt infractori. Rusia a fost cea care a invadat Ucraina”, a spus regizorul Pedro Almodóvar, potrivit The Guardian.

Pedro Almodóvar a continuat: „Domnule Trump, vă vorbesc și sper că auziți ce am să vă spun. Veți rămâne în istorie drept cea mai mare greșeală a timpului nostru. Naivitatea dumneavoastră este comparabilă doar cu violența dumneavoastră. Veți intra în istorie ca unul dintre cele mai mari prejudicii aduse umanității... Veți intra în istorie ca o catastrofă”.

Regizorul, care a filmat scene din cel mai recent film al său, The Room Next Door, în afara sălii în care a luat cuvântul, a comparat experiențele sale de copilărie în Spania lui Franco cu viața sub Trump în SUA de astăzi.

El a creditat evoluția patriei sale către democrație la sfârșitul anilor '70 și începutul anilor '80 cu propria sa înflorire ca regizor.

„Este imposibil de explicat ce a însemnat acel sentiment de libertate absolută pentru o persoană tânără care dorea să facă filme”, a spus Almodovar.

Printre cei care i-au adus un omagiu regizorului s-au numărat Dua Lipa, John Turturro, John Waters, Rossy de Palma, Mikhail Baryshnikov, Martin Scorsese, Tilda Swinton și Antonio Banderas.

Waters l-a numit pe Pedro Almodóvar „cel mai bun regizor din lume”, în timp ce Lipa i-a lăudat capacitatea de „a normaliza complet rolurile sau poveștile trans și gay, ceea ce în zilele noastre pare un act radical”.