Dana Marijuana, după ce a fost criticată că trăiește cu fiica sa într-un container: „Mi se par super înapoiați”

Dana Marijuana, fosta regină a hip-hop-ului în anii ’90, le-a răspuns pe Facebook celor care au criticat-o pentru că trăiește împreună cu fiica sa, Iris, într-o rulotă/container, la malul mării.

Fosta vedetă a reacționat pe Facebook la mesajele celor care au apostrofat-o, pe care i-a catalogat drept „înapoiați”.

„Noi suntem foarte fericite, avem de toate, zilele astea rezolv și cu lumina și căldură, ce atâta tam tam, comentează unii aiurea... mie mi se par super înapoiați, în zilele noastre există n modalități de a avea lumină și căldură fără să fii acordat la stat. Mai menționez: am soarele, am luna, am cerul înstelat, am aer curat, am peisaje de nedescris, am liniște sufletească” a scris joi, Dana Marijuana, pe pagina sa de socializare.

Fosta vedetă le-a închis gura celor care au apostrofat-o.

„Am mai mult decât îmi pot imagina. Da, suntem fericite și mulțumite. Vă pup și vă iubesc, iar gura lumii rele nu o astupă nici pământul”, a încheiat Dana Coteanu mesajul.

În Vama Veche, cu fiica sa

În august, Dana Marijuana a postat pe Facebook o fotografie cu ea și fiica sa, însoțită de un comentariu în care preciza că se simte fantastic în Vama Veche.

Marți, 6 septembrie, Dana Coteanu a mai adăugat două fotografii din Vama Veche, precizând, de asemeanea, că se simte „fantastic”.