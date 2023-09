Ce s-a ales de Dana Marijuana, după ce s-a mutat din București. În ce condiții trăiește acum, cu fiica ei

Dana Marijuana (42 de ani) pe numele adevărat Dana Coteanu, a decis să lase în urmă viața agitată din București și s-a mutat la malul Mării Negre, alături de fiica ei cea mică, de 7 ani. Din luna iulie, artista stă într-un container neracordat la utilități.

Viața nu a fost prea blândă cu Dana Marijuana, care era considerată regina hip-hop-ului în România, în perioada anilor ’90. Pentru ea, vremurile bune au apus și a ajuns, se pare, la fundul sacului. Odată cu trecerea anilor artista a ieșit din lumina reflectoarelor și acum duce o viață total diferită. De la casa de lux, dintr-o zonă centrală în care locuia în București acum a ajuns să trăiască în condiții ca într-un show de supraviețuire.

Artista a dezvăluit m arată camera în care doarme cu fiica sa, arătând că nu nu are racordare la utilități.

„De ieri bate un vânt urât și tare la mare plus că este înnorat, dar nouă ne place. Nu vreau să mai revin la București, nu a fost doar o nebunie de moment ceea ce s-a întâmplat în urmă cu două luni. Acum am înscris-o deja pe cea mică la școală, aici și totul o să fie bine. Trebuie să cumpărăm în perioada următoare un încălzitor de butelie, nu avem nici lumină, am chemat pe cineva să ne rezolve problema asta în perioada următoare mai ales că fata începe și școala”, spune ea.

„Acum avem un neon pe tavan care se încarcă de la soare dar cum căldură nu mai este, deci nici ăla nu se mai încarcă. Plus că nu disperăm dacă nu avem lumină pentru că avem și telefoanele mobile unde avem lanternă și le aprindem să lumineze. Și ne-am făcut un program seara, ne culcăm mai devreme și asta este”, a mai spus Dana Marijuana.

