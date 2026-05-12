Dan Helciug, mesaj emoționant la priveghiul lui Ioan Isaiu: „Am numai amintiri frumoase cu el. Prea devreme a plecat către alte lumi”

Lacrimi și flori, marți, 12 mai, în foaierul Teatrului Național din Cluj-Napoca, unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al actorului Ioan Isaiu: sute de persoane, îmbrăcate în negru, au venit să îi aducă un ultim omagiu artistului, care s-a stins din viață, în urma unui infarct, la numai 56 de ani.

Și solistul Dan Helciug deplânge trecerea în neființă a bunului său prieten și coleg de scenă, scrie Click!

Cei doi au colaborat, în mai multe proiecte de teatru, inclusiv în comedia „Amantul înșelat”. Legaseră și o frumoasă prietenie:

„Nu numai că am jucat cu el, ani de zile, dar mi-a și scris monologuri, pentru diferite proiecte. Un foarte talentat și bun la suflet. Am numai amintiri frumoase cu el, un coleg excepțional. Nici acum nu-mi vine să cred că a plecat către alte lumi, mult prea devreme...”, a menționat Dan Helciug, exclusiv pentru Click!

Articolul integral, în Click!

Amintim actorul clujean Ioan Isaiu, cunoscut pentru rolurile sale din teatru, televiziune și telenovele românești, a murit subit, sâmbătă, la vârsta de 56 de ani. În luna august ar fi împlinit 57 de ani. Mesaje de condoleanțe au fost transmise de colegi de scenă, instituții culturale și spectatori, care îl descriu pe Ioan Isaiu ca pe un actor carismatic, dedicat și profund iubit de public.

Născut pe 25 august 1969, la Hunedoara, Ioan Isaiu a absolvit Facultatea de Filologie din cadrul Universității Babeș-Bolyai, secția Teatru, promoția 1995. A fost angajat al Teatrului Național din Cluj-Napoca între 1995–2001, revenind ulterior în 2017.

De-a lungul carierei sale, a jucat în numeroase spectacole de teatru și a colaborat cu regizori importanți ai scenei românești, precum Gábor Tompa, Victor Ioan Frunză sau Alexandru Dabija. Publicul l-a cunoscut și din seriale TV precum „Aniela”, „Iubire și Onoare”, „Secretul Mariei” sau „Vocea Inimii”.



