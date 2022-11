Chris Hemsworth ia o pauză de la actorie după ce a aflat că are un risc crescut de a dezvolta Alzheimer

Starul „Thor“ a descoperit acest lucru după ce a fost supus unor teste în timp ce filma pentru serialul Disney +, „Chris Hemsworth: Dincolo de limite“.

Actorula declarat într-un interviu pentru „Vanity Fair“ că testele i-au confirmat „cea mai mare frică“, adăugând că acum va încerca să ia „măsuri preventive“, relatează BBC.

El a explicat că nu a fost diagnosticat cu boala Alzheimer, dar a fost avertizat de riscul crescut. Chris Hemsworth a aflat că este purtător a două copii ale genei ApoE4, una de la mama sa și una de la tatăl său, ceea ce crește de 8 până la 10 ori riscul de a dezvolta boala, comparativ cu o persoană care nu are ambele copii ale genei. Între 2 și 3% din populația globală are ambele copii ale genei. „Nu mi-am dat demisia, dar am realizat că vreau să fac o pauză“, a mai spus actorul.

Maladia Alzheimer este o boală neurodegenerativă, determinată de acumularea unor toxine la nivelul creierului. Se manifestă prin tulburări de memorie, incapacitatea de a coordona mişcările, de a recunoaşte şi identifica obiectele și persoanele din jur.

Din 16 noiembrie, pe platforma de streaming Disney+, este disponibilă o nouă serie documentară care îl aduce în centrul atenției pe celebrul actor Chris Hemsworth („Operațiunea de recuperare”, „Thor”, „Răzbunătorii”).

Intitulată „Chris Hemsworth: Dincolo de limite”, noua producție Disney, alcătuită din șase părți, spulberă înțelepciunea convențională despre optimizarea vieții și îi poartă pe telespectatori într-o călătorie personală a celebrului actor care explorează modul în care îmbătrânirea poate fi combătută, încercând totodată să descopere întregul potențial al corpului uman.

O aventură științifică globală, dar și o călătorie personală, fiecare episod al serialului îl urmărește pe Chris în timp ce se confruntă cu o serie de probleme fizice și mentale concepute de experți, oameni de știință și medici de talie mondială pentru a descoperi diferite aspecte ale procesului de îmbătrânire.

Chris Hemsworth este căsătorit cu actrița spaniolă de origine română Elsa Pataky. Ei au trei copii.