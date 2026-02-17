search
Marți, 17 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Adrian Cioroianu, la Interviurile Adevărul

Tânăr arestat pentru planificarea unui atac terorist la concertele Taylor Swift de la Viena

0
0
Publicat:

Procurorii austrieci au formulat acuzații de terorism împotriva unui tânăr în vârstă de 21 de ani, suspectat că ar fi plănuit un atac asupra unuia dintre concertele susținute de Taylor Swift la Viena, în august 2024. Ca urmare a avertismentelor primite de autorități, cele trei concerte programate în capitala Austriei, parte a turneului „Eras Tour”, au fost anulate, notează The Guardian. 

FOTO: X
FOTO: X

Un purtător de cuvânt al Parchetului din Viena a confirmat luni că inculpatul se află în arest preventiv. Presa austriacă îl identifică pe suspect drept Beran A, arestat încă din august 2024. Potrivit procurorilor, acesta ar fi jurat credință organizației teroriste Statului Islamic, distribuind materiale de propagandă şi videoclipuri prin diverse servicii de mesagerie.

Anchetatorii susțin că tânărul a obținut de pe internet instrucțiuni pentru fabricarea unei bombe artizanale, frecvent utilizată de Statul Islamic, şi că ar fi reușit să producă o cantitate mică din această substanță. De asemenea, procurorii afirmă că suspectul a făcut „mai multe tentative” de a cumpăra arme ilegal din afara Austriei şi de a le introduce în țară.

Cazul urmează să fie judecat la Wiener Neustadt, un oraş situat în apropiere de Viena. Totodată, tânărul este acuzat că ar fi fost implicat şi în planificarea altor atacuri în străinătate, inclusiv în Dubai şi Istanbul, însă aceste planuri nu s-au concretizat. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare.

După anularea concertelor, Taylor Swift a scris pe reţelele sociale că decizia i-a provocat „un nou sentiment de teamă” şi „un uriaş sentiment de vinovăţie”, având în vedere numărul mare de fani care intenţionau să participe la spectacole.

Decizia autorităților austriece a fost luată şi pe baza unor informații furnizate de Statele Unite. În august 2024, purtătorul de cuvânt pentru securitate națională al Casei Albe de la acea vreme, John Kirby, declara că SUA colaborează îndeaproape cu partenerii internaționali pentru a monitoriza şi contracara amenințările teroriste şi că au transmis informaţii relevante autorităților din Austria pentru a preveni un posibil atac asupra concertelor de la Viena.

Anul trecut, un tribunal din Berlin a condamnat şi un adolescent sirian de 16 ani pentru implicare în acest complot, acesta primind o pedeapsă de 18 luni de închisoare cu suspendare.

Vedete

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
digi24.ro
image
12 județe și Capitala, sub cod portocaliu de ninsori și viscol puternic. Stratul de zăpadă poate ajunge până la 50 de cm
stirileprotv.ro
image
Orașul din România în care un apartament de două camere se vinde cu 8.000 de euro, acum, în februarie 2026. Are 44 metri utili și se află la etajul 4
gandul.ro
image
Economia Rusiei se apropie de „zona morții”. Ce arată noile date economice?
mediafax.ro
image
Marius Şumudică a pronunțat un cuvânt tare când a fost întrebat despre Rapid: „Înspăimântător! Pierd pe bandă rulantă”. Ce a vorbit cu Şucu şi Angelescu. Exclusiv
fanatik.ro
image
Proiectul de la Bicaz al miliardarului Iulian Dascălu: centrală îngropată sub munte, lac nou și kilometri de tuneluri
libertatea.ro
image
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
digi24.ro
image
Stenograme incredibile: cum negocia Craiova Maxima vânzarea de meciuri! Cămătaru: „Mi-a dat zece «garoafe»” + „«Materialul» e la Ștefănescu!” » Reacția: „Să fie de capu' lor!”
gsp.ro
image
Certați, Florin Prunea și Ionuț Chirilă au dat "nas în nas", la nunta lui Florentin Petre. Scene memorabile: "Băi, lasă-mă!"
digisport.ro
image
În 2026 trecem la ora de vară mai repede: noaptea în care pierdem o oră de somn
stiripesurse.ro
image
O altă ucraineancă fugită din țară de teama războiului a fost omorâtă în SUA. Și iubitul ei a fost ucis
antena3.ro
image
Cel mai sever episod de iarnă. Cod portocaliu de viscol, ninsori, strat de zăpadă de 50 cm. Vizată şi Capitala
observatornews.ro
image
E oficial! Cătălin Măruță a dat LOVITURA. A semnat noul contract, după ce a fost dat afară de Pro TV
cancan.ro
image
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
prosport.ro
image
Cum să îți cureți adidașii în mașina de spălat fără să se deterioreze: setările corecte. Ce să nu pui niciodată
playtech.ro
image
Cristi Balaj a analizat cele 3 penalty-uri din Hermannstadt – CFR Cluj 0-1. Expertul Fanatik a văzut doar unul corect acordat. Ce notă a luat Chivulete. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
De la rivali, au devenit soț și soție: ”Da, de un milion de ori!”
digisport.ro
image
Înfrângere de proporții pentru Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu, în interiorul PNL
stiripesurse.ro
image
Meteorologii ANM au anunțat când începe să se încălzească în România. Temperaturile se vor situa peste normalul perioadei
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Vestea MOMENTULUI! Cătălin Măruță a semnat! Nu stă mult pe tușă și se apucă iar de treabă. Urmează să apară pe post împreună cu Andra!
romaniatv.net
image
Se introduc restricții de trafic la granițele României. Măsurile, valabile cel puțin până în aprilie
mediaflux.ro
image
Stenograme incredibile: cum negocia Craiova Maxima vânzarea de meciuri! Cămătaru: „Mi-a dat zece «garoafe»” + „«Materialul» e la Ștefănescu!” » Reacția: „Să fie de capu' lor!”
gsp.ro
image
VIDEO Informații înfiorătoare despre unul dintre cele mai scandaloase cazuri din istorie. Safari uman la 70.000 de lire sterline. Mai mulți bogați au ucis cu cruzime copii și femei, familii întregi. Cum s-au organizat excursiile de vânătoare umană
actualitate.net
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
Destinații din România care te lasă fără cuvinte: „O energie greu de descris!” Cele mai frumoase locuri din țară ce merită vizitate în 2026
click.ro
image
Ce trebuie să pui la rădăcina ghioceilor în luna februarie, ca anul viitor să aibă de 3 ori mai multe flori. Secretele cunoscute doar de florarii cu experiență
click.ro
image
Nicușor Dan, criticat dur de stiliști, după vizita în Belgia: „Ciufulit, pătat și cu încălțămintea roasă.” Sfatul internauților: „Du paltonul la spălătorie!”
click.ro
sarah ferguson jpg
Proxenetism la Palat? Ducesa i-a oferit lui Jeffrey Epstein o femeie „singură și cu un corp grozav”. Nici fiicele ei n-au scăpat
okmagazine.ro
Prințul Andrew alias Andrew Mountbatten Windsor GettyImages 2235212218 jpg
Palatul Buckingham, transformat de Andrew într-un bordel! A distrus respectul pentru Casa Regală
okmagazine.ro
Margot Robbie Profimedia jpg
Margot Robbie a purtat colierul blestemat al lui Elizabeth Taylor. I-a adus ghinion?
clickpentrufemei.ro
Restaurarea statuii lui Ștefan cel Mare de la Iași (© Facebook / Mihai Chirica)
O scrisoare ascunsă în statuia lui Ștefan cel Mare de la Iași, descoperită în timpul restaurării
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
image
Destinații din România care te lasă fără cuvinte: „O energie greu de descris!” Cele mai frumoase locuri din țară ce merită vizitate în 2026

OK! Magazine

image
Scandalul uitat cu amantul care-i suge degetul de la picior, prin care Sarah Ferguson a umilit regalitatea în anii '90

Click! Pentru femei

image
Margot Robbie a purtat colierul blestemat al lui Elizabeth Taylor. I-a adus ghinion?

Click! Sănătate

image
Anul Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Cele mai norocoase numere și luni pentru fiecare zodie