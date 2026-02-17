Tânăr arestat pentru planificarea unui atac terorist la concertele Taylor Swift de la Viena

Procurorii austrieci au formulat acuzații de terorism împotriva unui tânăr în vârstă de 21 de ani, suspectat că ar fi plănuit un atac asupra unuia dintre concertele susținute de Taylor Swift la Viena, în august 2024. Ca urmare a avertismentelor primite de autorități, cele trei concerte programate în capitala Austriei, parte a turneului „Eras Tour”, au fost anulate, notează The Guardian.

Un purtător de cuvânt al Parchetului din Viena a confirmat luni că inculpatul se află în arest preventiv. Presa austriacă îl identifică pe suspect drept Beran A, arestat încă din august 2024. Potrivit procurorilor, acesta ar fi jurat credință organizației teroriste Statului Islamic, distribuind materiale de propagandă şi videoclipuri prin diverse servicii de mesagerie.

Anchetatorii susțin că tânărul a obținut de pe internet instrucțiuni pentru fabricarea unei bombe artizanale, frecvent utilizată de Statul Islamic, şi că ar fi reușit să producă o cantitate mică din această substanță. De asemenea, procurorii afirmă că suspectul a făcut „mai multe tentative” de a cumpăra arme ilegal din afara Austriei şi de a le introduce în țară.

Cazul urmează să fie judecat la Wiener Neustadt, un oraş situat în apropiere de Viena. Totodată, tânărul este acuzat că ar fi fost implicat şi în planificarea altor atacuri în străinătate, inclusiv în Dubai şi Istanbul, însă aceste planuri nu s-au concretizat. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare.

După anularea concertelor, Taylor Swift a scris pe reţelele sociale că decizia i-a provocat „un nou sentiment de teamă” şi „un uriaş sentiment de vinovăţie”, având în vedere numărul mare de fani care intenţionau să participe la spectacole.

Decizia autorităților austriece a fost luată şi pe baza unor informații furnizate de Statele Unite. În august 2024, purtătorul de cuvânt pentru securitate națională al Casei Albe de la acea vreme, John Kirby, declara că SUA colaborează îndeaproape cu partenerii internaționali pentru a monitoriza şi contracara amenințările teroriste şi că au transmis informaţii relevante autorităților din Austria pentru a preveni un posibil atac asupra concertelor de la Viena.

Anul trecut, un tribunal din Berlin a condamnat şi un adolescent sirian de 16 ani pentru implicare în acest complot, acesta primind o pedeapsă de 18 luni de închisoare cu suspendare.