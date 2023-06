Semnificația ascunsă a hitului „Total Eclipse of the Heart“, al cântăreței Bonnie Tyler FOTO VDEO

Lansată acum 40 de ani, piesa este una dintre cele mai cunscute melodii de dragoste din toate timpurile, dar are un mesaj întunecat.

Celebra baladă „Total Eclipse of the Heart“, cântată de Bonnie Tyler, a fost scrisă și produsă de Jim Steinman și lansată în 1983. Piesa nu numai că a devenit cel mai mare hit din cariera artistei, dar este unul dintre cele mai mari hituri din toate timpurile, difuzat și azi la radio și TV.

La nivel mondial, single-ul are vânzări de peste șase milioane de exemplare, a primit Discul de Aur și a fost nominalizat la premiul Grammy pentru Cea mai bună interpretare vocală pop feminină.

Balada a ajuns numărul 1 în topurile din SUA, Marea Britanie, Africa de Sud, Australia, Noua Zeelandă și Canada și, la apogeu, se vindea în 60.000 de exemplare pe zi.

Era piesa cu care rezonau toți cei care treceau printr-o decepție în dragoste, iar Bonnie Tyler însăși declara că a crezut că melodia este despre „cineva care vrea să iubească atât de mult încât ajunge să fie complet în întuneric“.

Însă compozitorul și producătorul Jim Steinman a spus altceva, precizând că semnificația cântecului este diferită și că piesa are un mesaj întunecat. Acesta a inclus melodia „Total Eclipse of the Heart“ în musicalul său din 1997, „Dance of the Vampires“ (o adaptare a filmului lui Roman Polanski, „The Fearless Vampire Killers“). Steinman a declarat într-un interviu pentru Playbill că a scris melodia „Total Eclipse of the Heart“ ca o poveste de dragoste cu vampiri, iar titlul original era „Vampires In Love/Vampiri îndrăgostiți“.

„Titlul original era « Vampires In Love/Vampiri îndrăgostiți» pentru că lucram la un musical despre Nosferatu. Dacă cineva ascultă versurile, sună, într-adevăr, ca replicile vampirilor. Totul este despre întuneric, puterea întunericului și locul iubirii în întuneric“, declara acesta.

Jim Steinman (1947-2021) a fost considerat un vizionar care a avut o contribuție fabuloasă în muzica pop și rock, fiind considerat unul dintre cei mai influenți compozitori ai timpurilor sale. A fost cunoscut pentru stilul său dramatic și grandios, piesele lui fiind caracterizate de aranjamente orchestrale bogate, versuri emotive și interpretări intense.

Jim Steinman a câștigat recunoașterea pentru colaborarea sa cu cântărețul Meat Loaf. El a scris și produs majoritatea pieselor de pe albumul „Bat Out of Hell“ din 1977, unul dintre cele mai vândute și aclamate albume rock din toate timpurile, pe care a introdus, de asemenea, accente întunecate, gotice.