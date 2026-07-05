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Video Beyoncé a lansat pe neașteptate o piesă nouă, după doi ani de pauză. Melodia marchează 20 de ani de la albumul „B'Day”

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Beyoncé și-a surprins fanii în weekendul dedicat Zilei Independenței din Statele Unite, lansând fără niciun anunț prealabil o nouă piesă, intitulată Morning Dew (Donk).

Beyoncé și-a surprins fanii cu o piesă nouă. FOTO: Instagram
Beyoncé și-a surprins fanii cu o piesă nouă. FOTO: Instagram

Potrivit unui comunicat transmis de reprezentanții artistei, și citat de PAMedia, melodia este „un omagiu direct adus comunității BeyHive pentru a marca apropiata celebrare a albumului «B'Day»”.

Noul single marchează apropierea aniversării a 20 de ani de la lansarea albumului B'Day, apărut în septembrie 2006 și considerat unul dintre cele mai importante materiale discografice din cariera artistei.

Potrivit echipei lui Beyoncé, „Morning Dew (Donk)” fusese inițial pregătită pentru albumul „B'Day”, însă nu a mai fost inclusă pe versiunea finală.

Melodia este semnată de Beyoncé, Pharrell Williams, The-Dream și Darius Dixon, iar producția îi aparține lui Beyoncé și Pharrell Williams.

Lansarea este însoțită de un videoclip cu versuri, realizat din imagini filmate în urmă cu aproape două decenii de fotograful Cliff Watts, cel care a realizat și celebra ședință foto a artistei pentru coperta revistei Sports Illustrated Swimsuit Issue din 2007.

Piesa va fi inclusă pe o ediție aniversară a albumului „B'Day”, care va marca împlinirea a 20 de ani de la lansare. Deocamdată, artista nu a oferit alte detalii despre viitoarea reeditare.

„Morning Dew (Donk)” este prima melodie nouă lansată de Beyoncé după albumul Cowboy Carter, apărut în martie 2024.

Materialul discografic a inclus colaborări cu Dolly Parton, Willie Nelson și Shaboozey, a debutat pe primul loc în topurile din mai multe țări și a devenit primul album al artistei care a ajuns pe primul loc în clasamentul american dedicat muzicii country.

Pentru promovarea albumului, Beyoncé a susținut turneul Cowboy Carter Tour, care a inclus și o rezidență de șase concerte pe stadionul Tottenham Hotspur Stadium.

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