Blue Ivy, copia fidelă a lui Beyonce. Sosire incendară la Paris: cum s-a afișat fiica superstarului

În timp ce sosea la Paris, miercuri, Blue Ivy, fiica în vârstă de 13 ani a cântăreței Beyonce, a șocat prin asemănarea izbitoare cu mama sa. Piesele vestimentare au fost unele de colecție, combinând într-o manieră perfectă stilul stradal cu cel glam. Cu o pereche de blugi largi din denim închis și un tricou supradimensionat, tânăra a întors toate privirile la intrarea în Moet Hennessy, din capitala Franței.

Fiica lui Beyonce și a rapperului Jay-Z dorește să preia frânele și să se lanseze pe marile ecrane. Dansatoare, în prezent, în trupa mamei sale, Blue face ravagii cu coregrafiile solo din timpul concertelor. În luna aprilie a acestui an, tânăra a condus trupa de dansatori a lui Beyonce, pe stadionul SoFi din California, în fața a peste 70.000 de fani.

Conform Daily Mail, Blue Ivy ar urma să își lanseze propria carieră în muzică, colaborând, deja, cu renumiți scriitori de muzică pop: „Blue se gândește să își înceapă propria carieră în muzică. Unii dintre scriitorii preferați ai lui Beyoncé scriu în liniște demo-uri pentru ea, în așteptarea unui album solo! Blue este sprijinită în cariera muzicală și de Solange Knowles, mătușa sa. Are deja două sau trei piese scrise pentru aceasta!”.

Blue Ivy, pe urmele mamei sale

La vârsta de doar șapte ani, Blue a cântat pe Homecoming: The Live Album - o colecție de înregistrări de la setul record al lui Beyoncé de la Coachella 2018 - interpretând propria sa variantă a imnului Lift Every Voice and Sing.

În anul 2019, Blue Ivy a intrat în Top 100, după ce a apărut pe single-ul mamei sale „Brown Skin Girl”. De asemenea, în anul 2023, tânăra a cântat pentru prima dată live, alături de mama sa, care revenea pe scenă după patru ani de inactivitate, în cadrul unui eveniment de lux desfășurat în Dubai.

„Blue Ivy și-ar putea asigura cu ușurință contracte de mai multe milioane de dolari, parteneriate de marcă profitabile și câștiguri semnificative de pe platformele de streaming și din sponsorizări chiar de la început. Gândiți-vă la Olivia Rodrigo sau Billie Eilish, dar amplificate datorită trecutului ei familial. Ar putea deveni la fel de mare ca Beyoncé? Sincer, aceasta este o ștachetă extraordinar de înaltă, dar dacă Blue Ivy oferă talent real, autenticitate și se conectează cu adevărat cu fanii, în special cu Generația Z, nu există niciun motiv pentru care nu și-ar putea sculpta propria moștenire substanțială!", a admis expertul PR, fondator și CEO al Hollywood Branded, Stacy Jones.