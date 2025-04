Adrian Bahmuţeanu a protestat în faţa Tribunalului Bucureşti: „Magistraţi, aplicaţi legea!”

Adriana Bahmuţeanu împreună cu o vedetă TV şi alte două mame aflate într-o situaţie similară au protestat în faţa Tribunalului Bucureşti, cerându-le magistraţilor să aplice legea.

Adriana Bahmuțeanu, care a câştigat un proces împotriva lui Honorius și Silvius Prigoană, fraţilor vitregi mai mari la care locuiesc cei doi fii ai săi pe care i-a avut împreună cu Silviu Prigoană, a protestat luni, 7 aprilie, în faţa Tribunalului Bucureşti.

Alături de ea au participat Oana Ioniță, coregraf, „Bebeluşa” cunoscută datorită emisiunii „Cronica Cârcotașilor”, dar şi alte două mame, una dintre ele fiind chiar Ana Bahmuţean, fosta soţie a primului soţ al Adrianei. Cu acest prilej, fosta prezentatoare TV a atras atenţia nu doar asupra cazului său, ci a fenomenului de alienare parentală în România, ale cărei consecinţe, spune ea, sunt minimalizate, deşi ele sunt devastatoare pentru copii și pentru relaţiile de familie.

Adrian Bahnuţeanu încearcă să-şi ia copiii acasă, după ce, în urma decesului de la finalul anului trecut al lui Siviu Prigoană, ea a rămas singurul părinte al acestora. Cu toate acestea, cei doi băieţi refuză să părăsească actuala casă, unde locuiesc împreună cu fraţii lor vitregi mai mari, Honorius și Silvius Prigoană.

În acest context, Adriana Bahnuţeanu, care consideră că Maximus și Eduard sunt influenţaţi de cei doi fii mai mari ai cunoscutului om de afaceri, a ieșit să protesteze în stradă, în faţa Tribunalului Bucureşti, pentru drepturile mamelor.

„Stop abuzului asupra copiilor! Magistrați, aplicați legea” și „Lăsați copiii lângă părinți! Înstrăinarea copiilor este o crimă” sunt mesajele afiţate de cele patru participante la protest.

„Am venit azi aici să o susținem pe Ana Bahmuțeanu, care se judecă de șase ani pentru a-și ține în brațe propriul copil. Am venit în numele tuturor celor care se simt neîndreptățiți pentru că sunt înstrăinați de propriii copii. Le cerem magistraților, procurorilor să aplice legea. Le cerem președinților celor două Camere ale Parlamentului să modifice cadrul legal astfel încât să fim aliniați cu țările din Uniunea Europeană”, a spus Adriana Bahmuțeanu, într-un material video postat pe contul său de Facebook.

„Un proces pentru drepturile copilului ar trebui să aibă maximum două luni, nu ani”

Coregraful Oana Ioniță, cunoscută publicului pentru rolul de „Bebeluşă” pe care l-a avut o perioadă în emisiunea „Cronica cârcotaşilor”, a povestit că se confruntă cu o situaţie similară şi că timp de şase luni s-a confruntat cu „un carusel emoţional”.

„Astăzi e ziua lui Maxim. Am petrecut trei zile cu el. Mă bucur că am trei zile la două săptămâni, dar nu mi se pare normal. Mi-aș dori ca aceste zile să fie mult mai lungi, să am mult mai mult timp cu el, pentru că așa este normal. Eu susțin să se aplice legea, pentru că avem o lege, dar să se țină cont de ea. O ordonanță prezidențială ar trebui să se judece în maximum o lună. Dar se pare că ajunge să se judece după șase luni. Un proces pentru drepturile copilului ar trebui să aibă maximum două luni, nu ani.

La mine a fost un ping-pong, un carusel emoțional. Șase luni nu mi-am văzut copilul. Apoi am făcut o ordonanță prezidențială care s-a judecat după alte câteva luni. Am ajuns la trei zile la două săptămâni. Maxim e mare, da, are dreptul să aleagă, dar instanța știe că un adult e mult mai conștient și știe să aleagă pentru copilul lui. Atunci când stă mai mult cu celălalt adult, copilul ajunge să fie alienat. Nu mai vorbești cu copilul, vorbești cu celălalt adult prin propriul copil. E un război interminabil, de aceea solicit ca această lege să se pună în aplicare”, a povestit Oana Ioniţă.