Actriţa Manuela Hărăbor spune că a fost concediată din cauza „expunerii sale politice". Pe cine a susţinut în campania electorală

Actrița Manuela Hărăbor susține că a fost dată afară dintr-un proiect al PRO TV din cauza convingerilor sale politice.

Actrița Manuela Hărăbor acuză PRO TV că ar fi eliminat-o din distribuția unui serial din cauza susţinerii ei pentru Călin Georgescu și George Simion în alegerile prezidențiale.

Într-o postare pe contul său de Facebook de luni, 30 iunie, îndrăgita actriţă povestește că a trecut cu succes de casting pentru un rol în sezonul doi al unui serial difuzat de postul de televiziune PROTV, a primit contractul completat pe email, iar în dimineața semnării s-au stabilit proba de costume, repetițiile și data primei zile de filmare.

Totul părea stabilit până în momentul în care, potrivit declarațiilor actriței, a primit un telefon prin care i s-a transmis că este scoasă din distribuție din cauza „expunerii politice” de care ar fi dat dovadă în spațiul public. „Pentru unii mumă, pentru alții ciumă”, scrie actrița, ironizând decizia care i-ar fi schimbat brusc situația profesională.

Manuela Hărăbor își exprimă nemulțumirea față de ideea că „dacă expunerea mea politică coincidea cu politica trustului, precum a majorității colegilor mei, eram ok” și critică valorile promovate de postul tv despre care crede că susține libertatea de exprimare doar atunci când aceasta îi convine. Ea consideră că este vorba de o discriminare clară pe criterii politice și avertizează că astfel de „apucături” pot avea consecințe, având în vedere că „foarte mulți susținători și votanți ai actualei puteri încep să se trezească și să vocifereze, ba chiar să protesteze”.

În finalul mesajului, actrița a citat o vorbă populară, sugerând că situaţia politică este încă volatilă şi nu se ştie ce aduce viitorul: „Fie roata și pătrată, tot se-ntoarce ea odată”.

„Pentru unii mumă, pentru alții ciumă.

Săptămâna trecută am luat castingul pentru un rol din sezonul doi al unui serial la ProTV. Dimineața asta am primit pe e-mail contractul completat pentru a-l semna. Proba de costum, repetițiile și prima zi de filmare programate. Toate bune și frumoase până acum o jumătate de oră când am primit un telefon în care mi se comunica că am fost scoasă din distribuție din cauza "expunerii mele politice".

Păi cum e, dragi tovarăși bolșevici? Cine nu e cu noi este împotriva noastră și trebuie eliminat?

Adică să înțeleg că dacă ''expunerea mea politică" coincidea cu politica trustului, precum a majorității colegilor mei, eram ok?

Cum e cu egalitatea de drepturi a ideologiei voastre pro-europene?

Mie îmi cam miroase a discriminare pe motive politice.

Vă dau un sfat. Lăsați-o mai moale cu astfel de apucături, că nu se știe niciodată ce ne rezervă viitorul. Deocamdată, din ce văd, foarte mulți susținători și votanți ai actualei puteri încep să se trezească și să vocifereze, ba chiar să protesteze.

Știți vorba aia din popor:

Fie roata și pătrată, tot se-ntoarce ea odată”, a scris actriţa pe contul său de Facebook.

Manuela Hărăbor rămâne una dintre cele mai cunoscute figuri ale cinematografiei românești, devenind celebră prin rolul Simina din „Pădureanca” (1987). Absolventă a Academiei de Teatru și Film în 1991, la clasa profesorilor Mircea Albulescu și Adrian Pintea, actrița joacă în prezent la Teatrul Mic și la Teatrul „Stela Popescu” din București. În ultimii ani, s-a remarcat și prin pozițiile sale ferme în apărarea valorilor Ortodoxiei și prin susținerea publică a unor lideri politici suveranişti.