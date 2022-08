Shia LaBeouf s-a convertit la catolicism. „Aveam o armă pe masă. Chiar nu mai voiam să trăiesc atunci când s-a întâmplat“

Actorul Shia LaBeouf s-a convertit la catolicism în timpul filmărilor peliculei „Padre Pio“ și a devenit membru al Bisericii Romano-Catolice.

Mama actorului este de origine evreiască, iar tatăl său creștin. În limba ebraică, Shia înseamnă „dar de la Dumnezeu".

Actorul a interacționat prima dată cu religia catolică în timp ce locuia la o mănăstire de călugări franciscani, unde se documenta pentru rolul Sfântului Părinte Pio, pe care LaBeouf (36 de ani) îl portretizează în viitorul său film.

Pe măsură ce filmările se desfășurau, LaBeouf a realizat că se afla „în cel mai întunecat moment al vieții sale“, după o serie de scandaluri publice. A devenit din ce în ce mai atras de latura spirituală și a încercat să facă față gândurilor suicidale.

„Aveam o armă pe masă. Din acest punct am plecat. Pur și simplu nu mai voiam să trăiesc, atunci când toate aceste lucruri au început să se întâmple. Am simțit o rușine cum nu am mai simțit vreodată. Atât de rușine, că uiți să respiri. Nu știi unde să te duci. Nu poți să ieși din casă nici măcar ca să-ți cumperi un taco. Dar, totodată, am simțit o mare dorință să merg mai departe“, a dezvăluit actorul într-un interviu, potrivit Foxnews.

Shia LaBoeuf a mărturisit că a descoperit credința întâmplător, în timpul filmărilor, deoarece, atunci când a acceptat acest proiect, era concentrat la cariera sa și nu la Dumnezeu.

Acuzat de agresiune și abuz emoțional

„Știu că Dumnezeu s-a folosit de egoul meu pentru a mă atrage către El, pentru a mă îndepărta de dorințele lumești. S-a întâmplat simultan. Nu aș fi simțit nevoia acerbă să urc în mașină și să merg la mănăstire dacă nu aș fi gândit: «Trebuie să-mi salvez cariera!»“, a mai spus starul.

La începutul lui 2021, actorul Shia LaBeouf, cunoscut pentru filme ca „The Tranformers“ şi „Pieces of a Woman“, s-a retras, pentru o perioadă, din activitate şi a urmat un tratament, după ce a fost acuzat de abuz fizic şi emoţional.

În decembrie 2020, cântăreaţa FKA Twigs, l-a dat în judecată pe Shia LaBeouf pentru agresiune sexuală şi abuz emoţional. Ea a avut o relaţie cu actorul timp de aproximativ un an. După această dezvăluire, cântăreaţa australiană Sia a dezvăluit şi ea a fost abuzată emoţional în timpul relației cu LaBeouf.