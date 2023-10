Kevin Spacey, de urgență la spital în Uzbekistan. Ce a pățit actorul: „Am trăit aici ceva neașteptat”

Kevin Spacey a fost dus la spital de urgență, cu suspiciune de atac de cord. Starul House of Cards, care în iulie 2023 a fost găsit nevinovat pentru nouă infracțiuni sexuale, participa la cel de-al 15-lea Festival Internațional de Film de la Tashkent din Uzbekistan când a avut loc incidentul.

Într-un discurs la festival, Spacey a spus că se afla la Muzeul Afrasiyab din vechiul oraș al Drumului Mătăsii, Samarkand, când a simțit că „întregul brațul stâng începe să-i amorțească”, relatează The Independent.

Conform imaginilor difuzate de The Sun , Spacey a spus: „Am trăit aici ceva neașteptat astăzi. Mă uitam la aceste picturi murale extraordinare de pe pereți și am simțit brusc că mi-a amorțit întregul braț stâng timp de aproximativ opt secunde. M-am scuturat și le-am spus oamenilor cu care eram și ne-am dus imediat la centrul medical.”

El a adăugat: „Mi-am petrecut după-amiaza acolo, unde mi s-au făcut o varietate de teste. Personalul a avut grijă de mine și chiar mi-a făcut un RMN.

„Totul s-a dovedit a fi complet normal și sunt recunoscător că nu este ceva mai grav. Dar m-a făcut pentru un moment să mă gândesc la cât de fragilă este viața pentru noi toți.”

„A fost tratat profesionist de medici și s-a dovedit că nu are nicio problemă cu inima,” a spus un apropiat al actorului.

Găsit nevinovat de toate acuzațiile

Spacey încearcă în prezent să-și reînvie cariera de actor, după ce acuzațiile de agresiune sexuală împotriva lui au condus la ieșirea timpurie din sezonul final al serialului Netflix, House of Cards, în 2017. Serialul a fost rescris pentru a-l face pe colegul său, Robin Wright, personajul principal. De asemenea, a fost înlocuit de Christopher Plummer în filmul All the Money in the World de Ridley Scott.

Laureatul cu Oscar a negat nouă acuzații, inclusiv agresiune sexuală, despre care se presupunea că ar fi fost comise între 2001 și 2013.

Pe parcursul procesului de la Southwark Crown Court la începutul acestui an, fiecare dintre cei patru acuzatori ai lui Spacey a depus mărturie, descriindu-l ca un „prădător sexual”, „alunecos” și „atroce, disprețuitor, dezgustător”. Pe 26 iulie 2023, juriul l-a găsit pe Spacey nevinovat de toate acuzațiile.