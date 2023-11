Trupa Kiss va transmite în direct, în sistem pay-per-view, ultimul concert din istoria formației

Rockerii veterani din formaţia americană Kiss vor transmite în direct, în sistem pay-per-view, ultimul lor concert, astfel încât fanii din întreaga lume să îi poată vedea pentru ultima oară cântând împreună, relatează vineri contactmusic.com citat de Agerpres.

Membrii trupei Kiss îşi vor încheia cariera pe scenă cu finalul turneului „The End of the Road Tour", care va avea loc la Madison Square Garden din New York la data de 2 decembrie.

Cei care doresc să vadă trupa cântând împreună pentru ultima dată vor putea să li se alăture, în sistem pay-per-view, membrilor veterani.

„50 de ani de Rock 'n' Roll”

Kiss a dezvăluit această veste într-o declaraţie postată pe Instagram.

„50 de ani de Rock 'n' Roll. 1 show final. Rock cu @kissonline pentru ultima oară! Ultimul lor concert din istorie, live de la @thegarden, transmis exclusiv prin streaming în toată lumea pe PPV.COM", se arată în mesaj.

Fanii Kiss din Statele Unite şi Canada vor plăti o taxă unică de 39,99 dolari, în timp ce persoanele din alte ţări care doresc să urmărească spectacolul vor trebui să plătească 14,99 dolari.

„Un privilegiu şi o onoare pentru noi să încheiem turneul la Madison Square Garden”

Trupa rock şi-a început ultimul turneu în 2019, însă acesta a fost amânat din cauza pandemiei de COVID-19.

La începutul acestui an, membrii Kiss au confirmat că ultimul lor concert va avea loc la New York deoarece acesta este locul în care şi-au început cariera.

„KISS s-a născut în New York City. Pe Strada 23. În urmă cu jumătate de secol. Va fi un privilegiu şi o onoare pentru noi să încheiem turneul la Madison Square Garden, la 10 străzi şi 50 de ani distanţă de locul în care am început", au transmis membrii trupei într-un comunicat.

Basistul Gene Simmons, în vârstă de 73 de ani, a declarat anterior că la acea vreme nu ştia când se va încheia turneul.

„Nu ne-am mai retras până acum. Acum este prima dată. E ca şi cum ai picta un tablou sau ai scrie o carte. Când cineva te întreabă: <<Când o să fie gata?>>. Eşti în mijlocul ei, nu ştii", a declarat el pentru revista Chaoszine.