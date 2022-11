A murit tatăl lui Jennifer Aniston, actorul John Aniston

Actorul John Aniston, cunoscut mai ales pentru rolul pe care l-a jucat timp de trei decenii în drama „Days of Our Lives”, a murit vineri la vârsta de 89 de ani, a anunțat fiica sa, actrița Jennifer Aniston, relatează The New York Times.

„Ai fost unul dintre cei mai frumoși oameni pe care i-am cunoscut vreodată. Sunt atât de recunoscătoare că te-ai înălțat la ceruri în pace și fără durere. Și pe 11/11 (n.n. - 11 noiembrie), nu în altă zi. Ai avut întotdeauna o sincronizare perfectă. Pentru mine acel număr va avea un sens și mai mare, pentru totdeauna. Te voi iubi până la sfârșitul vieții”, a scris actrița Jennifer Aniston, pe Instagram.

„Inimile noastre sunt frânte din cauza pierderii iubitului nostru membru al familiei John Aniston. Te iubim John. Legenda ta va continua”, se arată într-o postare pe pagina de Twitter Days of our Lives.

John Anthony Aniston s-a născut la 24 iulie 1933, pe insula grecească Creta.

După ce familia a emigrat în Chester, Pennsylvania, Aniston și frații săi au lucrat alături de părinții lor la restaurantul familiei.

Absolvent în teatru la Universitatea de Stat din Pennsylvania, Aniston a servit în Marina Statelor Unite ca ofițer de informații și a obținut gradul de locotenet comandant.

El are doi copii, pe fiica sa Jennifer Aniston (53 de ani), din prima sa căsătorie, cu Nancy Dow, și pe fiul său, Alexander Aniston (33 de ani) din a doua căsătorie, cu actrița Sherry Rooney.

Aniston a început să joace în 1962, iar primele sale roluri de televiziune au inclus o apariție în emisiunea „Mission: Impossible”, precursorul francizei de film cu același titlu, în 1969, anul în care s-a născut fiica lui. În anul următor, a jucat rolul unui doctor în „Days of Our Lives”, o telenovelă a cărei acțiuni se desfășoară într-un oraș fictiv din Midwest, care a debutat pe NBC în 1965.

Însă Aniston este mai cunoscut pentru un alt rol din „Days”. Începând cu anul 1985 el l-a jucat pe Victor Kiriakis, un personaj pe care fiica sa l-a descris în iunie drept „un om de afaceri periculos de frumos, perpetuu suav”. Pentru acest rol el a câștigat și un premiu în acest an la Daytime Emmy. Un episod care îl prezintă în acel rol a fost lansat în chiar în ziua în care a murit.

De-a lungul carierei sale el a jucat în mai multe filme și emisiuni de la Broadway și în seriale de televiziune precum „Mad Men”, „Gilmore Girls” și „The West Wing”.