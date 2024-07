A murit una dintre actrițele din serialul fenomen „Dallas”

Pat Colbert, actrița crescută în Compton, Los Angeles, care a condus Oil Baron's Club în rolul gazdei Dora Mae în serialul de succes „Dallas”, a murit. Avea 77 de ani.

Pat Colbert, actrița cunoscută pentru rolul ei din „Dallas” a murit fără probleme pe 23 iunie în casa ei din Compton, a confirmat sora ei mai mică, Tami Colbert, pentru The Times.

Ea suferise trei accidente vasculare cerebrale în ultimul deceniu. Cauza morții nu a fost dezvăluită, dar „știm doar că trebuie să fie rezultatul diferitelor accidente vasculare cerebrale”, a declarat Tami.

„Era pur și simplu bună. Era bună la tot ceea ce a început să facă”, a spus Tami. „Își propunea să ajungă acolo și să facă totul bine”.

Colbert a avut o carieră de câteva decenii, de la sfârșitul anilor '70 până în 2015, dar a fost cel mai bine cunoscută pentru cele 67 de episoade jucate în serialul de succes „Dallas” de la CBS. Potrivit Hollywood Reporter, Colbert a fost singurul personaj de culoare recurent al serialului, transformând un rol minor într-unul memorabil. Ca figură elegantă a Clubului Baronului Petrolului, personajul Dora Mae, interpretat de Pat Colbert, a împărțit ecranul cu membrii principalei familii Ewing, portretizați de Larry Hagman, Patrick Duffy și Linda Gray, printre alții.

Actrița a apărut în „Dallas” din 1983 până în 1991, potrivit IMDB. Înainte de serialul câștigător al premiului Emmy, Colbert a avut roluri minore în „Flamingo Road”, „Capitol”, „The Fall Guy” și „Knots Landing”. După rolul Dora Mae, Colbert a apărut în serialele „Sisters” și „True Colors”.

Pat Colbert a apărut, de asemenea, într-o sumedenie de filme, inclusiv „Leonard Part 6”, în care a jucat rolul soției lui Bill Cosby pe ecran. Printre filmele sale se numără și „S.O.B.”, „Hysterical”, „Thom & Dusty Go to Mexico: The Lost Treasure” și „If Not for His Grace”, potrivit IMDB.

Sandra Patricia Colbert s-a născut la 16 ianuarie 1947, în Los Angeles, dar și-a trăit cea mai mare parte a vieții în Compton. Tatăl ei, LeRoy, lucra în construcții, iar mama ei, Eula, lucra în centre de plasament. În copilărie, Pat Colbert a fost, de asemenea, interesată de modă și modeling.

Inspirată de mama lor, Colbert a lucrat cu sora ei și și-a folosit relațiile de la Hollywood pentru a organiza proiecții de filme - inclusiv unele la teatrele din Westwood - pentru comunitatea ei adoptivă, a spus Tami.

„Ne adunam o grămadă de copii și unii dintre părinții lor adoptivi și mergeam să facem proiecții pentru filme care nu fuseseră încă lansate”, a spus Tami. „A fost interesant”.

Tami a spus că actrița a lucrat și cu „vedete și prieteni pe care îi cunoștea” pentru a face posibil ca copiii adoptați să urmărească un turneu de golf.

Pentru Tami, Colbert ar trebui să fie ținută minte „ca o persoană cu inițiativă”.

În afară de Tami, Colbert mai are o soră mai mare, Johnetta Driscoll, un frate, Aaron Colbert, un fiu, Michael, și nepoți și nepoate. Familia a programat un priveghi și o slujbă de înmormântare pentru săptămâna viitoare.