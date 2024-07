„The Bear“ se întoarce cu un nou sezon. Care sunt premierele lunii iulie pe Disney+

Vara este în plină desfășurare, iar odată cu mijlocul sezonului estival, Disney+ vine cu o mulțime de surprize pentru întreaga familie! Luna iulie aduce premiere interesante, noi aventuri și povești magice care vor transforma zilele însorite și serile călduroase într-o adevărată sărbătoare a divertismentului.

THE BEAR SEZONUL 3, din 17 iulie

Toate episoadele disponibile

Serialul “Ursul” de la FX, aclamat de critici, este despre mâncare, familie și nebunia rutinei. În domeniul restaurantelor, fiecare zi poate aduce o bătălie pierdută, iar pe măsură ce Carmy își împinge limitele mai mult ca niciodată și cere excelență de la echipa sa, aceștia fac tot posibilul să se ridice la nivelul intensității sale. Căutarea excelenței culinare îi propulsează pe toți spre noi niveluri și pun la încercare legăturile care țin restaurantul unit.

DESCENDANTS: THE RISE OF RED, 12 iulie

Noua directoare, fosta răufăcătoare Uma, invită la Şcoala din Auradon o altă răufăcătoare, pe Red, fiica rebelă a îngrozitoarei Regine de Cupă din Ţara Minunilor. Regina de Cupă poartă de mult timp pică Regatului Auradon, în special Cenușăreasei, și profită de ocazie să se răzbune atunci când își aduce fiica la școală. Când Regina de Cupă instigă la o lovitură de stat împotriva Auradon, Red trebuie să facă echipă cu Chloe, fiica perfecționistă a Cenușăresei șicălătoresc înapoi în timp pentru a încerca să anuleze evenimentul traumatizant care a făcut-o pe Regină să devină malefică.

BLUEY MINISODES, 3 iulie

7 episoade disponibile

Colecția “Desene cu Blue” cu episoade ce durează între 1-3 minute este realizată de Joe Brumm, creatorul serialului “Blue”, și produsă de Ludo Studio. Scurtmetrajele evidențiază momente amuzante și dulci cu Blue și Bingo, concentrându-se asupra interacțiunilor jucăușe și a jocurilor care explorează în continuare aceste îndragite personaje și lumea lui Blue.

WILL TRENT SEZONUL 2, din 24 iulie

3 episoade în premieră

Bazat pe seria de bestselleruri “Will Trent”, scrisă de Karin Slaughter pentru New York Times, agentul special Will Trent de la Biroului de Investigații din Georgia (GBI) a fost abandonat la naștere și a avut parte de o maturizare dură în sistemul copleșitor de centre de plasament din Atlanta. Acum, Will își folosește perspectiva unică în căutarea justiției și are cea mai mare rată de rezolvare a cazurilor din GBI.

ABBOTT ELEMENTARY SEZONUL 3, PARTEA 2 , din 10 iulie

Toate episoadele disponibile

În această comedie de la locul de muncă, un grup de profesori dedicați și pasionați – și o directoare ușor insensibilă- navighează prin sistemul public de educație din Philadelphia. În ciuda barierelor pe care le întâmpină, sunt hotărâți să își ajute elevii să reușească în viață și, chiar dacă acești profesori incredibili sunt depășiți numeric și subfinanțați, iubesc ceea ce fac, deși nu le place atitudinea nu tocmai ideală a districtului școlar față de educația copiilor.

NOT DEAD YET SEZONUL 2, din 3 iulie

Toate episoadele disponibile

De la creatorii David Windsor și Casey Johnson și având-o în rolul principal pe Gina Rodriguez, „N-am murit încă”” o urmărește pe Nell Serrano, care se autodescrie ca un dezastru. Jobul ei este să scrie necrologuri la ziarul ei local, în timp ce navighează prin relațiile din viața personală și profesională. Întorsătura este că poate vedea persoanele moarte despre care trebuie să scrie, iar acestea nu ezită să îi dea sfaturi de viață. Serialul este o adaptare după cartea “Confessions of a 40-something F**k Up” de Alexandra Potter.

Alte titluri care intră pe Disney+