„Chefi la cuțite“: surpriză pentru Scărlătescu. Ce rivali de la „America Express“ vin să gătească în emisiune FOTO

Show-ul culinar de la Antena 1 vine în seara aceasta cu multe surprize în ringul preselecțiilor pentru Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu.

Printre cei care vor găti diseară pentru cei trei chefi se numără concurenți cu experiență gastronomică remarcabilă, dar și participanți care îi vor surprinde cu apariția lor în platoul emisiunii.

Puya și soția sa, Melinda, foști rivali ai lui Cătălin Scărlătescu la „America Express“, vor face echipă la bancul de lucru, pregătind farfurii menite să-i cucerească pe chefi. „Am gătit prima oară la 15 ani, în sensul că am hrănit toată familia. Și de-atunci gătesc aproape zilnic“, povestește Melinda. Cum se vor descurca cei doi în bucătărie și ce verdict vor primi din partea chefilor telespectatorii vor afla în ediția difuzată în această seară.

Jocul pentru amuletă se anunță plin de suspans, iar cel de-al patrulea chef care intră în arena competiției este Florin Ivan. „Am mai gătit alături de Sorin Bontea la emisiunea «Titani la cuțite» și am fost în echipa lui. Dar cu toți trei nu am mai gătit, și mai ales în această formulă, în care suntem rivali”, a declarat Florin Ivan. Până acum, Cătălin Scărlătescu este deținătorul a două amulete – iar în seif a fost depozitată una singură.

Câștigătorul din această seară va fi ales de către o invitată pregătită pentru o degustare specială: actrița Ilona Brezoianu vine să analizeze preparatele. La cine va ajunge amuleta după provocarea dificilă a Ginei Pistol telespectatorii vor descoperi în ediția „Chefi la cuțite“ de diseară.