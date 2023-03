Chefi la cuțite, 28 martie 2023. Sandu Cocoșatu’ i-a impresionat pe chefi până la lacrimi. Cine a câștigat amuleta în această seară?

Sezonul 11 al emisiunii Chefi la cuțite a început cu rețete savuroase din toate colțurile lumii, concurenți din țări diferite, povești de viață uluitoare și surprize ce au condimentat din plin show-ul. În emisiune și-a făcut apariția și Sandu Cocoșatu’, cel considerat numărul 1 în prepararea micilor.

Sandu Cocoșatu’, maestrul micilor, a făcut senzație în ediția a doua a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 11. Încă din primele minute, acesta a fost cuprins de lacrimi și de emoție, lucru ce a emoționat-o din plin și pe Gina Pistol, care a sărit imediat să îmbrățișeze invitatul despre care mai toți bucureștii au auzit.

„Sunt mândru că am ajuns la vârsta de 73 de ani și am venit aici. Opresc oamenii mașinile și vin la mine. E viață, e fericire!”, a zis el despre marea lui pasiune: gătitul.

„Nu știu cum să vă spun. Dacă aș spune că bucătăria e viața mea, atunci poate că ar fi prea puțin. Bucătăria e mai mult decât viața mea. De al 22 de ani și până la 73 sunt maim ult de 50 de ani, zi de zi, de dimineața de la 6 și jumătate și până seara chiar și la 12. Viața mea a fost cârciuma, viața mea a fost grătarul și am iubit munca asta. Mereu am căutat să fie mai bine, mai frumos, să fie mai mulțumit. Acestea sunt frumueți ale naturii (nr. micii). Am mici care au plecat de la Cocoșatu la Toronto, Israel, Germania, Cipru. Nu mă deranjează cu nimic că mi se spune Sandu Cocoșatu’, am o bucurie că mă cunosc toți și tot ce realizez fac din suflet. Am avut o problemă de sănătate, o spondilită anchilozantă. Am aflat de acest diagnostic la vârsta de 29 de ani, dar nu eram într-o stare avansată. Alergam, jucam fotbal, nu eram în starea în care sunt acum. Dar zi de zi, fiind toată ziua pe grătar și făcând această treabă, m-am adus de spate. La ora actuală sunt foarte, foarte mulți oameni care vin, au funcții mari și ne calcă pragul. Ies la poartă și ei zic: Să trăiască tăticul! Și când vin farfuriile goale simt în inimă mai mult decât orice pe lume”, a zis Sandu Cocoșatu’, cu lacrimi de emoție în ochi.

Surpriza a fost și pentru chefi atunci când au descoperit ce se află sub cloșuri.

„Ia uite, tată! Ia! Mamă, sunt fierbinți!”, a zis Sorin Bontea, mâncând cu multă poftă. „Ăștia după pufoșenie sunt de la Sandu Cocoșatu’. I-a făcut concurentul, dar micii sunt de acolo, carnea e aia de acolo, de la tăticu’. E rețeta de patricieni, dar fără mațe”, a zis Florin Dumitrescu.

Ușile s-au deschis și Sandu Cocoșatu’ și-a făcut apariția, spre marea bucurie a chefilor. Aceștia l-au lăudat din plin pentru impresionanta carieră.

„Mi se zbârlește pielea pe mine. Omulețul ăsta e o legendă. E The One!”, a zis Cătălin Scărlătescu, admirativ.

Cine a câștigat amuleta în această seară?

În ediția a doua a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, de la Antena 1, Mario Fresh a fost cel care a dezvăluit cine a câștigat amuleta ce permite deținătorului ei să salveze de la eliminare un concurent.

De data aceasta, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu l-au avut drept rival în bucătărie pe prietenul lor, chef Iosif Ștefănescu. Cei patru bucătari au primit sarcina de-a pregăti rețete folosind în farfurii cel puțin 11 legume. Se pare însă că sarcina n-a fost una tocmai simplă și i-a cam dezarmat pe chefi. Totuși, dorința de-a câștiga amuleta i-a făcut să lupte cu multă ambiție.

Când timpul s-a scurs, farfuriile au fost trimise la degustarea făcută de Mario Fresh. Acesta a analizat totul cu multă atenție, de la textură, gust și ingrediente și până la aspect. La final, cântărețul și-a făcut apariția alături de Gina Pistol în platoul emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 11.

„Vreau să îi mai țin puțin în suspans!”, a zis Mario Fresh.

„Ce golan”, a zis Florin Dumitrescu, nerăbdător să afle verdictul.

Apoi, verdictul a surpriză la care nimeni nu s-ar fi așteptat a venit: amuleta a mers la Cătălin Scărlătescu.