Chefi la cuțite, 29 martie 2023: Nina Hariton, prima femeie care câștigă trei cuțite de aur în acest concurs! În echipa cărui chef a ales să meargă

În ediția a treia a emisiunii Chefi la cuțite Nina Hariton a primit trei cuțite de aur, fiind o premieră pentru acest concurs.

Copleșită de emoții, femeia în vârstă de 31 de ani a spus că este fericită că a reușit să își îndeplinească visul de-a ajunge în fața chefilor. Știind că Scărlătescu nu este un fan al clătitelor, ea a renunțat la ideea de a face Crepes Suzette și a ales să gătească un piept de găină cu piure de broccoli și sote de varză de bruxelles și kumquats, conform a1.ro.

„Gătitul îl fac pentru familie, pentru prieteni. Mie îmi place foarte mult să primesc oameni și să fac farfurii frumoase, chiar și seara, acasă, atunci când gătim”, a mărturisit concurenta în timp ce își pregătea rețeta.

„Eram cu tata la chimioterapie atunci când am primit un telefon din România, nu am răspuns inițial. Era un număr necunoscut, nu răspund la toate numerele. Mi-a lăsat un mesaj vocal și când am ascultat mesajul mi-a zis că e de la Chefi la cuțite. Și am sunat imediat. A venit într-un moment în care îmi era foarte greu. Este foarte greu să te ocupi de părinții bolnavi. După un an de experiență și de studii în gastronomie franceză am dezvoltat în mine un gust mai rafinat de bucătărie. Cu toate că am experiență puternică, evident că am emoții”, a zis concurenta care a primit trei cuțite de aur în ediția a treia a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 11.

Când rețeta a fost gata, farfuriile au fost trimise la degustare. Apoi, ușile s-au deschis și în platou și-a făcut apariția Nina Hariton.

Accentul franțuzesc al concurentei a atras imediat atenția celor trei chefi, în ediția a treia a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 11. Nu avea să bănuiască însă faptul că urma să primească cuțitul de aur de la toți cei trei chefi.

Nina Hariton a dezvăluit cum dragostea a făcut-o să ajungă în Franța, acolo unde soarta a făcut-o să se apuce de cursuri de gătit și chiar să lucreze într-un restaurant ce aparținea chefului John Carlino, într-o braserie a unui hotel de cinci stele.

„Ai acest parcurs gastronomic de invidiat, pe care mulți bucătari l-ar invidiat, dar cu toate astea ești agent imobiliar”, a zis Florin Dumitrescu.

Se pare că dorința de-a avea echilibru în viața personală a făcut-o să aleagă o meserie care să îi permită să stea mai mult cu familia. Pasiunea ei pentru bucătărie a fost răsplătită la Chefi la cuțite, atunci când a primit trei cuțite de aur.

La final, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au ridicat cloșurile și au arătat că au oferit trei cuțite. Surpriza cea mare a venit abia apoi, atunci când Scărlătescu a oferit cuțitul de aur. N-a durat mult și chiar și Dumitrescu a dat cuțitul de aur.

„Dacă Bontea îmi dă cuțitul de aur, mă duc la el în echipă!”, a fost replica neașteptată a concurentei.

„Doamne, ce talent am! Vinzi foarte mult. Ai și vrăjeala!”, a zis Bontea, fericit că și-a găsit un cuțit de aur pentru sezonul 11 al emisiunii Chefi la cuțite.

Cine a câștigat amuleta din ediția a 3-a a sezonului?

În ediția a treia a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, de la Antena 1, Viorica și Ioniță de la Clejani au fost cei care au făcut degustarea farfuriilor și au decis cine a câștigat amuleta. De data aceasta, Gina Pistol a pregătit o amuletă cu totul și cu totul specială: „Echipele adverse vor trebui să vorbească numai în versuri. Echipa care nu respectă regula primește freeze un minut”.

Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au avut-o drept rivală pe Roxana Blenche, fostă concurentă. Cronometrul a pornit și toată lumea s-a apucat rapid de treabă, căci tema de gătit nu a fost una deloc ușoară. Sorin Bontea n-a fost foarte inspirat în alegerea desertului, în timp ce Florin Dumitescu a întâmpinat tot felul de dificultăți la realizarea desertului. Cătălin Scărlătescu, în schimb, a fost extrem de sigur de rețeta lui de chiftele cu ouă. La final, când cronometrul s-a oprit, farfuriile au fost așezate pe bandă și trimise la degustare.

Viorica și Ioniță de la Clejani au fost mai mult decât încântați să vadă deliciile pregătite de chefi, în ediția a treia a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 11.

„De două luni și ceva țin dietă. Relația mea cu mâncarea, în ultima perioadă, e mai așa și-așa, deoarece am fost suspectă de diabet, am fost la limită. Doctorii mi-au spus să am grijă. Dar astăzi am dezlegare”, a mărturisit cunoscuta artistă despre motivul pentru care ține dietă, de fapt.

„Ador mâncarea! O viață fără mâncare e ca și când ai fi mort. Uite, mă, unde te-am adus. Să mănânci delicatețuri din astea. Nu cum am fost crescuți pe vremea lui Ceaușescu!”, a mai spus cântăreața.

„Asta e mai de la Bragadiru încolo, spre Clejani”, au zis cei doi când au ajuns la chiftelele lui Scărlătescu.

La final, Gina Pistol și Clejanii au anunțat cine a câștigat amuleta. Bonusul din ediția a treia a mers la farfuria cu rață, adică cea pregătită de Roxana Blenche. Iată că așa a apărut și prima amuletă din seif.

„Vă dau cuvântul meu de onoare, fraților. Acolo este artă, măiestrie, preciziție, imaginație, tot ce vrei. E high class, n-ai ce să spui!”, a zis artista despre farfuria care a câștigat amuleta în ediția a treia a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 11.