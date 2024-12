Cine este Andreea Ignat, marea câștigătoare de la Chefi la cuțite, sezonul 14. „Pe timpul pandemiei am început să facem eclere”

Andreea Ignat, „cuțitul de aur” al lui chef Richard Abou Zaki, este câștigătoarea Chefi la cuțite 2024. Aceasta are 35 de ani, locuiește în Reghin, și este pasionată de cofetărie și patiserie.

Luni, 30 decembrie, a avut loc desemnarea câștigătorului sezonului 14 Chefi la Cuțite. Daniel Dumitrache, Andreea Ignat și Michele Răduță s-au luptat pentru trofeul mult râvnit și cecul în valoare de 30.000 de euro.

Andreea Ignat a câștigat marele premiu și a primit, de asemenea, și un stagiu de pregătire de o lună la restaurantul Retroscena din Italia, cu o stea Michelin, oferit de chef Richard Abou Zaki, relatează Antena 1.

„Am câștigat!!! Simțeam că nu mai pot. Nu mai vedeam nimic în jurul meu. Îi mulțumesc lui chef Richard că a crezut în mine”, a spus Andreea în marea finală.

Pe parcursul emisiunii, concurenta i-a impresionat pe jurați cu preparatele sale, dar și cu povestea sa de viață.

Richard Abou Zaki i-a oferit Andreei Ignat cuțitul de aur, fiind impresionat atât de talentul culinar al Andreei, cât și de curajul și determinarea ei.

„Ești cuțitul meu de aur din acest sezon! E ceva super important pentru mine! Când am degustat desertul m-a dus cu gândul la desertul meu cel mai faimos și am avut așa o vibrație. Ai un suflet super frumos, super călduros, iar emoția ta mă onorează și emoția asta o să ne ajute pe amândoi în concursul acesta!”, i-a spus Chef Richard.

Pasionată de cofetărie și patiserie, aceasta a început să cunoască succesul în timpul pandemiei cu o afacere personală:

„Mama soțului meu făcea niște prăjituri fabuloase, de-aici pasiunea mea pentru dulciuri”, a povestit Andreea, care a deschis în Reghin un bistro care s-a bucurat de un mare succes.

„Era coadă afară... Pe timpul pandemiei, am început să facem eclere, care au fost foarte apreciate. O prietenă de-ale noastre, care se mutase la Cluj, a început să posteze pe rețelele sociale despre eclerele noastre. Ne-a ajutat, pentru că așa am început să avem comenzi de la Cluj și a trebuit să găsim o cale să ajungem acolo cu produsele, întrucât cerere exista. Am reușit să deschidem și acolo o locație și a fost un succes incredibil: lumea stătea la coadă în fața vitrinei goale. A fost o nebunie: în pandemie livram eclere cu mașini închiriate și afară era coadă”, a povestit Andreea Ignat în fața celor patru chefi, în etapa degustărilor.