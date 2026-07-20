 NIBIRU a atras 282.000 de vizitatori în primele 4 zile de la deschidere | adevarul.ro
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NIBIRU a atras 282.000 de vizitatori în primele 4 zile de la deschidere

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În primele patru zile de la deschidere, NIBIRU a atras 282.000 de vizitatori, cu o medie de aproximativ 70.000 de oameni pe zi, marcând un debut de amploare pentru primul sezon al celei mai mari stațiuni de entertainment de pe litoral.

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Debutul a fost susținut de festivalul GALAXIA, care intră direct în topul marilor festivaluri din România și devine al treilea cel mai mare festival de muzică din țară.

Ceea ce a început ca o viziune îndrăzneață s-a transformat, încă din primul weekend de la deschidere, într-un proiect care pune litoralul românesc într-o nouă lumină. NIBIRU propune o experiență completă pentru toate generațiile, construită în jurul Promenadei și completată de peste 30 de restaurante și magazine, festivaluri, activități pentru familii și un program divers, activ zi de zi.

Deschiderea NIBIRU a fost gândită ca un spectacol desfășurat pe parcursul unei seri întregi și a oferit o primă imagine asupra experiențelor care vor defini cele 46 de zile ale sezonului inaugural. Numărul de vizitatori înregistrat încă din primele zile a depășit estimările inițiale și a confirmat interesul publicului pentru noua destinație de entertainment de pe litoral. Programul deschiderii a inclus primul concept artistic semnat de Răzvan Dincă, Circus of Wonders, momente speciale cu Selly, Dan Negru și Dumitru Prunariu, un show aviatic, baloane cu aer cald, acrobații, artiști stradali, proiecții și artificii.

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NIBIRU a devenit și locul în care oamenii s-au adunat pentru a trăi împreună marile momente ale verii. Aproximativ 5.000 de persoane au urmărit finala Cupei Mondiale de Fotbal în Piațeta NIBIRU, proiectat pe ecranul de 33 metri folosit pentru proiecțiile imersive MINA, într-o experiență colectivă care a adus publicul împreună în fața aceluiași spectacol.

Prin diversitatea ofertei sale, NIBIRU validează încă din primele zile răspunsul la întrebarea care a stat la baza proiectului: ce poți face seara la mare? Promenada, spectacolele, concertele, atracțiile și experiențele pentru toate generațiile construiesc un program activ în fiecare seară, de la 18:00 la 03:00. Accesul pe Promenadă este disponibil în baza unei consumații minime de 25 de lei pentru biletele achiziționate online până la ora 17:00 în ziua vizitei.

NIBIRU își construiește programul în jurul a două scene principale impresionante, care găzduiesc experiențe diferite: concerte și spectacole cu acces inclus pe Center Stage, cu artiști consacrați din România și spectacole tematice, și evenimente de anvergură pe NIBIRU Arena, cu artiști internaționali de top și producții spectaculoase.

Pe Center Stage, accesibil odată cu intrarea pe Promenadă, au urcat Mario Fresh, Carla’s Dreams, Delia, Puya și Smiley, într-o serie de concerte care a adus muzica live în centrul experienței NIBIRU. Scena a devenit unul dintre principalele puncte de întâlnire ale Promenadei, unde publicul a putut urmări show-uri fără un bilet separat de festival. În același timp, pe NIBIRU Arena, cel mai mare club în aer liber, publicul a urmărit show-uri susținute de Clean Bandit, Salvatore Ganacci, Farruko, Nicky Jam și HUGEL, nume care au dus energia GALAXIA la nivelul marilor producții internaționale.

GALAXIA debutează în forță și pune România pe harta festivalurilor de muzică latino și reggaeton

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Prima ediție GALAXIA a dat tonul verii la NIBIRU, reunind un public numeros în jurul muzicii, dansului și artiștilor care au urcat pe scenă pe parcursul celor trei zile de festival. Line-up-ul a adus la NIBIRU artiști internaționali și nume importante ale scenei locale, printre care Ozuna, INNA, HUGEL, Nicky Jam, Clean Bandit și DJ Snake. Publicul a avut un rol esențial în atmosfera festivalului, cântând alături de artiști și urmând coregrafiile, într-o interacțiune care a definit energia primei ediții.

GALAXIA își continuă povestea în 2027, cu o nouă ediție programată în perioada 15–18 iulie. Biletele au intrat deja în pre-sale, cu prețuri începând de la 96 RON. „Prima ediție GALAXIA ne-a arătat potențialul acestui festival și interesul publicului pentru un astfel de concept. Pentru 2027, vrem să ducem experiența la următorul nivel și am trimis deja oferte către unii dintre cei mai mari artiști latino și reggaeton din lume”, a declarat Andrei Șelaru (Selly), CEO și cofondator NIBIRU.

GALAXIA a arătat încă de la prima ediție potențialul unui festival de nivel internațional, care poziționează NIBIRU pe harta globală a entertainmentului printr-un line-up atent ales, un public energic și capacitatea de a aduce pe litoral producții de anvergură.

K-POP DAYS anunță noii artiști care se alătură line-up-ului

EVERGLOW și WHIB se alătură line-up-ului K-POP DAYS, completând una dintre cele mai puternice selecții K-pop prezentate până acum în Europa Centrală și de Est. Alături de TAEMIN, JEON SOMI și XENITH, noile confirmări întregesc un line-up care consolidează K-POP DAYS drept unul dintre cele mai importante puncte de întâlnire pentru comunitatea K-pop din regiune.

Festivalul este conceput ca o experiență completă pentru fanii genului. Pe lângă show-urile de pe scenă, publicul va avea acces la workshop-uri, întâlniri ale comunității, zone de gaming, activări de brand și experiențe culinare inspirate din cultura coreeană.

K-POP DAYS confirmă astfel capacitatea NIBIRU de a funcționa ca o platformă care reunește comunități de fani, artiști și branduri într-un singur loc și poziționează litoralul românesc ca destinație relevantă pentru publicul internațional.

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O stațiune pentru întreaga familie

Lunea și marțea, universul NIBIRU este dedicat în mod special familiilor cu copii mici, care pot păși într-o lume magică a copilăriei, într-o atmosferă mai relaxată, cu mai mult spațiu pentru joacă, povești și timp petrecut împreună. Programul include muzică, dans și distracție cu Alice și Pălărierul Nebun, Petrecerea Dinozaurilor cu Exploratorul Sam și Exploratoarea Ella, muzică și dans cu Mickey și Minnie Mouse și Disco Party cu Mickey și Minnie Mouse. Poveștile continuă prin spectacolele de teatru de păpuși Alice în Țara Minunilor, Povestea unui Dinozaur, Motanul Încălțat și Ursul păcălit de vulpe, iar Colțul Transformărilor aduce face painting și baloane modelate. Programul este completat de baloane de săpun, baloane și spectacole de mascote, într-o experiență colorată, creată pentru copii și părinți.

Pe tot parcursul săptămânii, familiile pot descoperi Muzeul Planetelor, artiști stradali, mascote, personaje fantastice și concerte live, alături de spectacolele tematice pentru întreaga familie: Summer Disco Love, American Soul System, Worlds of NIBIRU, Circus of Wonders, Neon Asia, Velvet Cabaret și Barrio Carnaval. Parcul de distracții completează aventura, cei mai curajoși pot încerca tiroliana, iar la TaranTerra, copiii și părinții descoperă împreună lumea fascinantă a reptilelor și animalelor exotice. Pentru familiile cu adolescenți, programul include activități sportive, de la baschet în familie la padel, astfel încât fiecare generație să își găsească experiența preferată.

Pentru biletele achiziționate online până la ora 17:00 în ziua vizitei, cei 25 RON achitați pentru acces sunt oferiți sub forma unui voucher pentru băuturi, iar copiii sub 5 ani au acces gratuit.

NIBIRU își continuă sezonul de 46 de zile cu un calendar care aduce în prim-plan festivaluri noi, de la NEBULA X la K-POP DAYS, FAMILY FEST, ROCK DAYS, STARDUST, PORC FEST și RETROGRADE, toate integrate în programul stațiunii. Alături de festivaluri, Promenada principală, NIBIRU Center Stage și zonele permanente de entertainment rămân active în fiecare seară, oferind publicului opțiuni diverse, de la muzică și show-uri la locuri de joacă pentru copii și magazinele din Fashion District.

În primele patru zile de funcționare, NIBIRU a generat un trafic cumulat de aproximativ 282.000 de vizite, echivalent cu o medie de peste 70.000 de intrări pe zi. Cifrele indică faptul că NIBIRU atrage public dincolo de bazinul turistic al Costineștiului și funcționează ca destinație pentru întreg litoralul, cu capacitatea de a genera propriul flux de vizitatori.

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