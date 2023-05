Ultimul interviu al Tinei Turner - Ce a declarat cu doar câteva săptămâni înainte să moară

Cum și-a petrecut copilăria, care a fost mâncarea ei preferată și de cine a fost îndrăgostită în secret. Tina Turner a răspuns la toate aceste întrebări și multe altele, în ultimul său interviu, acordat cu numai câteva săptămâni înainte să moară.

Născută în Tennessee, „Regina Rock’n Roll”, care a murit la vârstă de 83 de ani, și-a făcut debutul în lumea muzicală alături de trupa lui Ike Turner, „Kings of Rhythm”, în adolescență.

A avut doi fii, dintre care unul cu Ike, cu care s-a căsătorit în 1962, notează The Guardian.

Hiturile lui Ike și Tina împreună au inclus „Proud Mary” și „Nutbush City Limits”.

În 1984, Tina Turner și-a lansat primul ablum solo, „Private Dancer”. Single-ul „What’s Love Got to Do With It” a ajuns pe primul loc în topuri și a câștigat trei premii Grammy. În 2018, a primit un premiu Grammy pentru întreaga carieră.

Turner locuia în Elveția, împreună cu cel cu al doilea soț, Erwin Bach. Acolo s-a stins din viață, pe 24 mai.

Ultimul interviu al Tinei Turner

Care este cea mai mare frică a ta?

Nu aș vrea niciodată să mă întorc de unde am plecat. Am luptat atât de mult la viața mea, încât trebuie să merg înainte.

Care este cea mai veche amintire a ta?

Mă jucam în copacul meu preferat. Eram ca un băiețel și mereu îmi rupeam hainele și aveam părul încurcat.

Care este trăsătura pe care o detești cel mai tare la tine?

Nu detest nimic la mine, dar sunt perfecționistă.

Care este trăsătura pe care o detești cel mai mult la alții?

De prea multe ori am întâlnit oameni care au încercat să ia decizii pentru mine. Presupunerea că aveam nevoie de asta a fost o mare greșeală!

Descrie-te în trei cuvinte.

Sinceră, înflăcărată, amuzantă.

Care ar fi superputerea ta?

Poate toate acele concerte solo pe care le-am făcut în tocuri de 6 inci (15 centimetri)!

Ce te face nefericită?

Am pierdut oameni apropiați, prea devreme.

Ce îți displace cel mai mult la aspectul tău fizic?

Nimic. Femeile sunt forțate să se privească mult prea atent și să-și critice felul în care arată. Bărbații nu.

Cine te-ar juca în filmul vieții tale?

Angela Bassett a făcut deja asta. În plus, am o echipă de „Tine ale mele” care mă interpretează în muzicalul nostru.

Care este obiceiul tău cel mai neatrăgător?

Să privesc filme de groază, spate în spate.

Ce te sperie la faptul că îmbătrânești?

Nimic. Aceasta este aventura plină a vieții și îmbrățișez și accept fiecare zi cu ceea ce aduce ea.

Cine este vedeta de care îți place?

Întotdeauna am fost îndrăgostită de Mick Jagger. Mi-a plăcut când am mers în turneu alături de Rolling Stones.

Ai alege faima sau anonimatul?

Îmi doream faima și am obținut-o. Acum, mă bucur de anonimat, la pensie.

Cum se simte iubirea?

Ca un uscător care ți se stinge în stomac.

Ai spus vreodată „te iubesc” fără să simți asta?

Nu, decât dacă mi-ar fi fost frică pentru viața mea sau a copiilor mei.

Dacă nu tu însuți, cine ți-ai dori cel mai mult să fii?

Oprah.

Când a fost ultima dată când te-ai răzgândit în legătură cu ceva semnificativ?

Când mi-am întâlnit prima dată producătorii, le-am spus că nu vreau să se realizeze un musical. M-am răzgândit – și asta a fost cu siguranță decizia corectă!

Ai prefera să ai parte de mai mult sex, bani sau faimă?

La vârsta mea, există altă variantă?

Cum ai vrea să fii amintită?

Ca Regina Rock’n’Roll. Ca o femeie care le-a arătat altor femei că este OK să lupți pentru succes în propriile tale condiții.

Spune-ne un secret.

Iubesc McDonald’s. După prima avanpremieră a musicalului meu din Londra, l-am convins pe Erwin să facă un ocol pe drumul de întoarcere către hotelul nostru.