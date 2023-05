Viața unei mari artiste: Tina Turner

Viața ei fost o călătorie lungă și adesea dureroasă, de la o copilărie zbuciumată în mediul rural din Tennessee (SUA), la celebritatea globală, conform unui articol publicat de BBC.

Avea aproape 40 de ani când s-a eliberat dintr-o relație abuzivă pentru a porni pe drumul de artist solo. Dar de atunci a reușit să înregistreze un șir de albume - cele mai bine vândute din cariera sa - să strângă o serie de premii și să devină unul dintre cele mai populare voci live ale muzicii mondiale.

Copilărie zbuciumată

Tina Turner s-a născut sub numele de Anna Mae Bullock la 26 noiembrie 1939 în micul oraș rural Nutbush, Tennessee. Tatăl ei Floyd a lucrat la o fermă locală.

Nu s-a putut bucura prea mult de copilărie. Ea și sora ei mai mare Aillene s-au despărțit când părinții ei s-au mutat să lucreze într-o fabrică de muniții, iar tânăra Anna Mae a plecat să locuiască cu bunici săi, care erau niște oameni foarte stricți din punct de vedere religios.

Când familia s-a reunit după război, Anna Mae a început să cânte într-o biserică baptistă locală.

Mama ei i-a părăsit când ea avea doar 11 ani și, doi ani mai târziu, când tatăl ei s-a recăsătorit, Anna și sora ei au fost trimise să locuiască cu bunica ei, în Brownsville, Tennessee.

A devenit majoretă la școala ei din localitate, a jucat baschet și s-a bucurat de o viață socială agitată. După ce a absolvit în 1958, ea s-a angajat la un spital din St Louis, Missouri, și și-a propus să devină asistentă.

Într-un club de noapte, unde ea și sora ei se duseseră seara, l-a văzut pentru prima dată pe Ike Turner cântând cu trupa lui, The Kings of Rhythm.

O mare șansă

Ike era deja un interpret și un muzicianconsacrat, iar trupa sa a fost una dintre cele mai mari atracții din circuitul cluburilor R&B.

Într-o seară, într-o pauză, lui Anna Mae i s-a oferit microfonul - iar prestația ei l-a impresionat atât de mult încât a rugat-o să cânte cu trupa.

La acea vreme, ea avea o relație cu saxofonistul trupei, Raymond Hill, de la care a avut un copil pe nume Raymond.

Ea a făcut prima ei înregistrare ca solista în 1958, dar marea ei șansă a venit doi ani mai târziu cu o melodie numită Fool in Love, scrisă de Turner. Când solistul care ar fi trebuit să cânte piesa, Art Lassiter, nu a apărut la înregistrare, Anna Mae a fost rugată să-i țină locul, cu intenția ca vocea ei să fie eliminată ulterior. Dar un DJ care a auzit demo-ul a fost atât de impresionat, încât l-a transmis unei case de discuri locale.

Ike a fost încurajat să-și pună protejata să cânte și a convins-o să-și schimbe numele în Tina, o mișcare despre care a spus mai târziu că a fost concepută pentru a-i împiedica pe foștii iubiți să o urmărească.

Fool in Love a ajuns pe locul 27 în topurile Billboard, iar următorul cântec al trupei, It's Gonna Work Out Fine, a ajuns în top 20 și a câștigat un Grammy.

Până acum, ea avea o relație cu Ike, care divorțase de a cincea sa soție. Cuplul s-a căsătorit în cele din urmă în 1962.

Proaspeții căsătoriți Ike și Tina Turner Revue au plecat la drum în cea ce poate fi numit trei dintre cei mai de succes ani, fără a beneficia însă și de un single de succes care să le susțină prestația artistică.