Phil Campbell and the Bastard Sons deschid concertul GUNS N’ ROSES de la București

Phil Campbell and the Bastard Sons deschid concertul Guns N’ Roses, ce va avea loc la București pe 16 iulie! Fostul chitarist Motörhead, Phill Campbell, va urca pe scena Arenei Naționale alături de cel mai recent proiect al său, The Bastard Sons, în anticiparea celui de-al treilea material discografic – „Kings Of The Asylum”, ce urmează să fie lansat în vara acestui an de Nuclear Blast Records.

Proiectul Phil Campbell and the Bastard Sons a luat naștere în ultimii doi ani de activitate a chitaristului cu trupa Motörhead și a debutat oficial în 2016, la Wacken Open Air. Trupa a continuat cu lansarea a două albume, “The Age Of Absurdity” în 2018 (când a primit premiul pentru cel mai bun album de debut de la Metal Hammer Germania) și “We’re The Bastards” doi ani mai târziu.

Încă de la debut, Phil Campbell and the Bastard Sons s-au bucurat de un succes imens, fiind invitați să concerteze pe scenele marilor festivaluri de rock europene - Wacken Open Air, Hellfest sau Graspop Metal Meeting – și s-au alăturat turneului mondial Guns N’ Roses în mai multe orașe din lume.

În iulie, Phil Campbell and the Bastard Sons vor deschide și concertul Guns N’ Roses din România, unde aceștia din urmă vor concerta pentru prima oară reuniți în formula clasică, consacrată, pentru concertul rock al anului! Evenimentul, organizat de Emagic, îi va aduce pe aceeași scenă pe Axl Rose, Slash și Duff McKagan, alături de Dizzy Reed, Richard Fortus, Frank Ferrer și Melissa Reese.

Biletele pentru concertul Guns N’ Roses + Phil Campbell and the Bastard Sons de la Arena Națională pot fi achiziționate de la gunsnroses.emagic.ro, gnr.emagic.ro, bilete.emagic.ro, tickets.emagic.ro, precum și din rețelele iaBilet.ro si Entertix.ro, începând de la 225 lei plus comisioane.

De asemenea, fanii trupelor pot achiziționa și pachete VIP, care vor include bilete premium, acces la barul VIP pe tot parcursul concertului și obiecte de merchandise Guns N’ Roses în ediție limitată.

Axl Rose, Slash și Duff McKagan și-au surprins fanii când s-au reunit pentru un turneu mondial, concertând pentru prima oară în această formulă de la turneul Use Your Illusion Tour (1993). Turneul a cuprins 175 de concerte, pe toate continentele, timp de peste trei ani, devenind cel mai lung turneu al trupei și a intrat în clasamentul Billboard Live Music Awards în topul celor mai profitabile turnee muzicale din istorie. Etapa europeană a turneului a fost întreruptă în 2020 din pricina pandemiei și reluată în 2022, în 13 orașe, începând cu Lisabona (4 iulie 2022) și încheindu-se cu show-ul de la Milano (10 iulie 2022).

Guns N’ Roses revin cu un turneu mondial amplu în 2023, produs de Live Nation, pe scenele stadioanelor, arenelor și festivalurilor din lume, pe toată durata verii și în toamnă. Trupa de powerhouse rock demarează turneul pe 5 iunie la Tel Aviv și va continua cu spectacole în Europa, sub același line-up clasic, ajungând la București duminică, 16 iulie, pe scena Arenei Naționale, împreună cu Phil Campbell and the Bastard Sons.

Intrarea la eveniment se face în baza regulamentului organizatorului și include respectarea tuturor restricțiilor și ale posibilelor condiții suplimentare impuse de autoritățile locale înainte de eveniment și în timpul desfășurării evenimentului.

Mai multe detalii privind regulamentul de acces vor fi comunicate în zilele din apropierea evenimentului. Cumparătorilor de bilet li se recomandă consultarea siteului oficial și a platformelor social media Emagic, precum și a siteurilor și paginilor de social media ale platformelor de ticketing partenere (iaBilet.ro si Entertix.ro), înainte de participarea la eveniment.