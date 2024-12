Paul McCartney și Ringo Starr, supraviețuitorii Beatles, vor susține un concert la Londra

Foștii colegi de trupă Beatles cântă împreună la O2 Arena în ultimul spectacol al turneului McCartney's Got Back.

Cei doi membri supraviețuitori ai uneia dintre cele mai mari formații din lume s-au reunit joi pe scenă într-un concert care a adus, de asemenea, un omagiu emoționant camarazilor lor morți.

Foștii Beatles au cântat în fața a 20.000 de fani la O2 Arena din Londra, în ultima seară a turneului McCartney's Get Back. Octogenarii au cântat Helter Skelter și Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band înainte ca bateristul Beatles să plece, adăugând: „Am plecat acum, am avut o noapte minunată și vă iubesc pe toți”, scrie theguardian.com.

Lui McCartney i s-a alăturat pe scenă și chitaristul Rolling Stones Ronnie Wood - în vârstă de doar 77 de ani - pentru piesa Get Back, în timpul căreia McCartney a cântat la basul său original Hofner 500/1 pentru prima dată în 50 de ani. Chitara a fost returnată la începutul acestui an, după ce fusese furată în 1972.

Concertul lui McCartney a inclus un duet virtual cu John Lennon, care a fost ucis la New York în 1980. Imaginile cu Lennon interpretând I've Got a Feeling în timpul concertului Beatles de pe acoperișul sediului Apple Corps din Londra au însoțit interpretarea live a lui McCartney pe scenă.

Pe parcursul concertului au fost proiectate imagini cu George Harrison, care a murit în 2001, și cu toți cei patru Beatles în perioada lor de glorie.

Starr și McCartney s-au reunit de mai multe ori de când Beatles s-au destrămat, inclusiv în cadrul turneului Freshen Up 2018-19 al lui McCartney și la intrarea lui Starr în Rock and Roll Hall of Fame în 2015.

Spectacolul de joi de la O2 a fost ultima dată din turneul Get Back al lui McCartney, care a început în octombrie și a inclus date în Paris, Madrid și São Paulo. El a susținut două concerte în Manchester și două în Londra.

Setul său de două ore și jumătate a început cu A Hard Day's Night și a inclus hituri dintr-o carieră care s-a întins pe mai mult de 60 de ani.

La începutul concertului, McCartney a spus mulțimii: „Oh, Londra, aceasta este ultima seară a turneului nostru actual, am fost prin America de Sud și peste tot. Așa că este minunat să ne întoarcem și ne vom distra în seara asta”.

Mai târziu, a cântat un fragment din Foxy Lady a lui Jimi Hendrix Experience și a urcat pe o a doua scenă înălțată pentru a interpreta Blackbird a Beatles și piesa solo Here Today.

După ce a cântat fragmentul din Hendrix, McCartney a spus: „Am fost destul de norocos să-l cunosc puțin în anii '60 și a fost un tip grozav, un chitarist grozav, dar o persoană foarte modestă”.

El a interpretat, de asemenea, In Spite of All the Danger de la Quarrymen (prima trupă a lui McCartney, în care a cântat alături de Lennon și Harrison), înainte de a interpreta ceea ce se crede că va fi ultimul single Beatles, 2023 Now and Then.

Alte momente importante ale setului au fost Band on the Run a formației Wings și piesa Live and Let Die a lui James Bond din 1972, acompaniate de artificii și efecte pirotehnice. McCartney a fost acompaniat pe scenă de un cor de copii pentru hit-ul său festiv Wonderful Christmastime.

De asemenea, el a interpretat piesa My Valentine, pe care a scris-o pentru soția sa, Nancy Shevell, cu care s-a căsătorit în 2011. McCartney a mai fost căsătorit cu Linda Eastman, care a murit de cancer la sân în 1998, și cu Heather Mills, de care a divorțat în 2008 cu o înțelegere de 24 de milioane de lire sterline.